Опровержение информации

15 января 2020 года на сайте 24tv.ua была опубликована статья: "Опасный бизнес Лебедевых: дизельный завод работает с нарушениями пожарной безопасности", которую впоследствии перепечатали ряд других СМИ со ссылкой на указанный первоисточник.

Указанная статья содержит информацию, которая, к сожалению, не была своевременно должным образом проверена и не соответствует действительности. В связи с чем редакция приносит свои извинения группе компаний "Аурум Групп" и ее основательнице Лебедевой Алене Павловне.

Так, ООО "Дизельный завод" начал выпуск железнодорожных грузовых вагонов в конце 2017 года. Бенефициарным владельцем завода является Алена Павловна Лебедева. Любая причастность Павла Валентиновича Лебедева к дизельному заводу – 100% выдумка лиц, искусственно пытающихся связать данный актив с ним.

Общество с ограниченной ответственностью "Герон-Трейд" (владелец части производственных мощностей на которых осуществляет свою деятельность ООО "Дизельный завод") предоставило редакции портала 24tv.ua Акт проверки Криворожского городского управления ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской обл. № 22/12 от 01.03.2019 г. в котором указано, что по результатам проверки установлено отсутствие нарушений в сфере пожарной техногенной безопасности по адресу: г. Кривой Рог, вул. Автозаводская, 34, ознакомиться с данным Актом можно по ссылке.

Отсутствие нарушений в сфере пожарной техногенной безопасности уже непосредственно ООО "Дизельный завод" также подтверждается Актом внеплановой проверки Криворожского городского управления ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской обл. № 102/12 от 31.05.2019 г., с которым можно ознакомиться по ссылке.

Также Аурум Групп подчеркивает, что ни одно из предприятий группы никогда не производило и не производит оружие и соответственно не осуществляло поставки такой продукции в РФ.