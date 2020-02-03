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      Спростування інформації

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      15 січня 2020 року на сайті 24tv.ua була опублікована стаття: "Опасный бизнес Лебедевых: дизельный завод работает с нарушениями пожарной безопасности", яку згодом передрукував ряд інших ЗМІ з посиланням на зазначене першоджерело.

      Вказана стаття містить інформацію, що, нажаль, не була своєчасно належним чином перевірена та не відповідає дійсності. У зв’язку з чим редакція приносить свої вибачення групі компаній "Аурум Груп" та її засновниці Лебедєвій Альоні Павлівні.

      Так, ТОВ "Дизельний завод" почав випуск залізничних вантажних вагонів наприкінці 2017 року. Бенефіціарним власником заводу є Альона Павлівна Лебедєва. Будь-яка причетність Павла Валентиновича Лебедєва до Дизельного заводу – 100% вигадка осіб, які штучно намагаються зв’язати даний актив з ним.

      Товариство з обмеженою відповідальністю "Герон-Трейд" (власник частини виробничих потужностей на яких здійснює свою діяльність ТОВ "Дизельний завод") надало редакції порталу 24tv.ua Акт перевірки Криворізького міського управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській обл. № 22/12 від 01.03.2019 р. в якому вказано, що за результатами перевірки встановлено відсутність порушень у сфері пожежної техногенної безпеки за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Автозаводська, 34, ознайомитися із даним Актом можна за посиланням.

      Відсутність порушень у сфері пожежної техногенної безпеки вже безпосередньо ТОВ "Дизельний завод" також підтверджується Актом позапланової перевірки Криворізького міського управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській обл. № 102/12 від 31.05.2019 р., з яким можна ознайомитись за посиланням.

      Також Аурум Груп підкреслює, що жодне з підприємств групи ніколи не виробляло і не виробляє зброю і відповідно не здійснювало поставки такої продукції до РФ.

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      Теги: Новини України
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