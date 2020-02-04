Оптимизм и желание перемен: какие настроения преобладают среди украинцев – инфографика

Среди настроений украинцев преобладают оптимизм и ожидание перемен. Так, изменений ожидают 50% опрошенных, а надеются на лучшее — 42%.

За последние два года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились – разочарование, напряженность и возмущение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Настроения украинцев сегодня / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

При этом, по данным социологов, треть украинцев до сих пор испытывает разочарование, каждый пятый – незащищенность, напряженность или возмущение, а каждый восьмой – отчаяние и растерянность.



Динамика настроений украинцев в течение двух лет / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Положительные эмоции преобладают среди младшего и более обеспеченного сегментов респондентов, отрицательные – у старшего и бедного.



Настроения, которые преобладают среди украинцев в соответствии с их возрастом и доходом / Инфографика социологической группы "Рейтинг"



Настроения украинцев по регионам Украины / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Когда и среди кого проводился опрос

Опрос был проведен 22-26 января.

Опросили 2500 украинском старше 18 лет методом личного формализованного интервью face-to-face.

Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

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