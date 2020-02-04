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      Оптимизм и желание перемен: какие настроения преобладают среди украинцев – инфографика

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      Украинцы за два года стали большими оптимистами / kievvlast.com.ua

      Среди настроений украинцев преобладают оптимизм и ожидание перемен. Так, изменений ожидают 50% опрошенных, а надеются на лучшее — 42%.

      За последние два года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились – разочарование, напряженность и возмущение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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      Настроения украинцев сегодня / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

      При этом, по данным социологов, треть украинцев до сих пор испытывает разочарование, каждый пятый – незащищенность, напряженность или возмущение, а каждый восьмой – отчаяние и растерянность.


      Динамика настроений украинцев в течение двух лет / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

      Положительные эмоции преобладают среди младшего и более обеспеченного сегментов респондентов, отрицательные – у старшего и бедного.


      Настроения, которые преобладают среди украинцев в соответствии с их возрастом и доходом / Инфографика социологической группы "Рейтинг"


      Настроения украинцев по регионам Украины / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

      Когда и среди кого проводился опрос

      • Опрос был проведен 22-26 января.
      • Опросили 2500 украинском старше 18 лет методом личного формализованного интервью face-to-face.
      • Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
      • Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Счастье исследования
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