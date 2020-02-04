Оптимізм і бажання змін: які настрої переважають серед українців – інфографіка

Серед настроїв українців переважають оптимізм і очікування змін. Так, змін очікують 50% опитаних, а сподіваються на краще — 42%.

За останні два роки в суспільстві зросли настрої очікування змін та надії, зменшилися – розчарування, напруженості та обурення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Настрої українців сьогодні / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

При цьому, за даними соціологів, третина українців досі відчуває розчарування, кожен п’ятий — незахищеність, напруженість або обурення, а кожен восьмий — відчай і розгубленість.



Динаміка настроїв українців протягом двох років / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Позитивні емоції переважають серед молодшого та більш забезпеченого сегментів респондентів, негативні – у старшого та біднішого.



Настрої, які переважають серед українців відповідно до їхнього віку та доходу / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"



Настрої українців по регіонах України / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Коли і серед кого проводилось опитування

Опитування було проведене 22−26 січня,

було опитано 2500 українців віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю face-to-face.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

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