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      Оптимізм і бажання змін: які настрої переважають серед українців – інфографіка

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      Українці за два роки стали більшими оптимістами / kievvlast.com.ua

      Серед настроїв українців переважають оптимізм і очікування змін. Так, змін очікують 50% опитаних, а сподіваються на краще — 42%.

      За останні два роки в суспільстві зросли настрої очікування змін та надії, зменшилися – розчарування, напруженості та обурення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

      Цікаво: Що таке патріотизм для українців: результати опитування


      Настрої українців сьогодні / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

      При цьому, за даними соціологів, третина українців досі відчуває розчарування, кожен п’ятий — незахищеність, напруженість або обурення, а кожен восьмий — відчай і розгубленість.


      Динаміка настроїв українців протягом двох років / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

      Позитивні емоції переважають серед молодшого та більш забезпеченого сегментів респондентів, негативні – у старшого та біднішого.


      Настрої, які переважають серед українців відповідно до їхнього віку та доходуІнфографіка соціологічної групи "Рейтинг"


      Настрої українців по регіонах України / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

      Коли і серед кого проводилось опитування

      • Опитування було проведене 22−26 січня,
      • було опитано 2500 українців віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю face-to-face.
      • Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
      • Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

      До теми: В якому віці людина відчуває себе найбільш нещасною

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики дослідження Щастя Соціологічне дослідження
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