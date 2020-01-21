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      Що таке патріотизм для українців: результати опитування

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      Українці окреслили своє бачення патріотизму: результати опитування / "Слово і діло"

      Українці окреслили своє бачення патріотизму. Так, більшість вважає, що основною складовою патріотизму є передусім любов до своєї країни. Крім того, більшість українського населення вважає себе насамперед громадянами України.

      Про це свідчать дані результатів опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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      Відповідно до них, основними складовими патріотизму українці вважають:

      • любов до своєї країни – 80%,
      • готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброє – 64%,
      • виховання у дітей любові та повазі до своєї країни – 58%,
      • дотримання усіх законів країни – 56%,
      • знання історії своєї країни, її культури – 51%.

      Крім того, до патріотизму українці відносять і участь у виборах, щоправда кількість таких людей є меншою – 38%. Водночас як патріотизм українці розглядають чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%) та повагу до влади (26%). Цікаво, що найменше набрав пункт "Участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі" – 21%.

      Щодо голосування в регіонах, то на заході до пріоритетів патріотизму відносять спілкування державною мовою (60%). Натомість в інших регіонах це показник є дещо меншим:

      • 32% – у Центральному регіоні,
      • 25% – у Південному,
      • 24% – у Східному.

      На сході до патріотизму більше відносять такий показник, як повага до влади – 42%. На півдні так вважають 28%, у центрі – 20% і на заході – 16%. Так само регіонально різниться така складова патріотизму, як сплата належних податків: 41% - у Східному регіоні, 36% – Південному, 25% – Центральному та 24% – Західному.

      Патріотизм, Україна, опитування, Кучеріва
      Що таке патріотизм: бачення українців – результати опитування  

      Примітно, що абсолютна більшість населення України вважає себе насамперед громадянами України. Так висловилися 75%. Натомість регіональну ідентифікацію (належність до регіону, області, міста чи села) як основну обрали значно менше – 16% громадян.

      Водночас загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх регіонах України: Південному (84%), Центральному (78%), Західному (76%) та Східному (66%). Щоправда, на сході 7% вважають себе насамперед громадянами колишнього СРСР.

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      Експерти підкреслюють, що загальнонаціональна ідентифікація істотно зросла після 2013 року. Зокрема, у грудні 2013 року було 54%, а у грудні 2014-го – 73%.

      Вищезазначене опитування проводили з 13 по 18 грудня 2019 року. Всього було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Теги: Новини України Соціологічне дослідження
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