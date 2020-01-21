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      Что такое патриотизм для украинцев: результаты опроса

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      Украинцы обозначили свое видение патриотизма: результаты опроса / "Слово и дело"

      Украинцы очертили свое видение патриотизма. Так, большинство считает, что основной составляющей патриотизма является прежде всего любовь к своей стране. Кроме того, большинство украинского населения считает себя прежде всего гражданами Украины.

      Об этом свидетельствуют данные результатов опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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      Согласно опросу, основными составляющими патриотизма украинцы считают:

      • любовь к своей стране – 80%,
      • готовность защищать свою страну, если надо – с оружием – 64%,
      • воспитание у детей любви и уважения к своей стране – 58%,
      • соблюдение всех законов страны – 56%,
      • знание истории своей страны, ее культуры – 51%.

      Кроме того, к патриотизму украинцы относят и участие в выборах, правда количество таких людей меньше – 38%. В то время как патриотизм украинцы рассматривают честное исполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату причитающихся налогов (30%), участие в общественной жизни (28%) и уважение к власти (26%). Интересно, что меньше всего набрал пункт "Участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве" – 21%.

      Относительно голосования в регионах, то на западе к приоритетам патриотизма относят общение на государственном языке (60%). Зато в других регионах это показатель несколько меньше:

      • 32% – в Центральном регионе,
      • 25% – в Южном,
      • 24% – в Восточном.

      На востоке к патриотизму больше относят такой показатель, как уважение к власти – 42%. На юге так считают 28%, в центре – 20% и на западе – 16%. Также регионально разнится такая составляющая патриотизма, как уплата надлежащих налогов: 41% – в Восточном регионе, 36% – Южном, 25% – В Центральном и 24% – Западном.

      Патріотизм, Україна, опитування, Кучеріва
      Что такое патриотизм: видение украинцев – результаты опроса

      Примечательно, что абсолютное большинство населения Украины считает себя прежде всего гражданами Украины. Так высказались 75%. Зато региональную идентификацию (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную избрали значительно меньше людей – 16% граждан.

      В то же время общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: Южном (84%), Центральном (78%), Западном (76%) и Восточном (66%). Правда, на востоке 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР.

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      Эксперты подчеркивают, что общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года. В частности, в декабре 2013 года было 54%, а в декабре 2014-го – 73%.

      Вышеупомянутый опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование
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