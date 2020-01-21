Что такое патриотизм для украинцев: результаты опроса

Украинцы очертили свое видение патриотизма. Так, большинство считает, что основной составляющей патриотизма является прежде всего любовь к своей стране. Кроме того, большинство украинского населения считает себя прежде всего гражданами Украины.

Об этом свидетельствуют данные результатов опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Согласно опросу, основными составляющими патриотизма украинцы считают:

любовь к своей стране – 80%,

готовность защищать свою страну, если надо – с оружием – 64%,

воспитание у детей любви и уважения к своей стране – 58%,

соблюдение всех законов страны – 56%,

знание истории своей страны, ее культуры – 51%.

Кроме того, к патриотизму украинцы относят и участие в выборах, правда количество таких людей меньше – 38%. В то время как патриотизм украинцы рассматривают честное исполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату причитающихся налогов (30%), участие в общественной жизни (28%) и уважение к власти (26%). Интересно, что меньше всего набрал пункт "Участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве" – 21%.

Относительно голосования в регионах, то на западе к приоритетам патриотизма относят общение на государственном языке (60%). Зато в других регионах это показатель несколько меньше:

32% – в Центральном регионе,

25% – в Южном,

24% – в Восточном.

На востоке к патриотизму больше относят такой показатель, как уважение к власти – 42%. На юге так считают 28%, в центре – 20% и на западе – 16%. Также регионально разнится такая составляющая патриотизма, как уплата надлежащих налогов: 41% – в Восточном регионе, 36% – Южном, 25% – В Центральном и 24% – Западном.



Что такое патриотизм: видение украинцев – результаты опроса

Примечательно, что абсолютное большинство населения Украины считает себя прежде всего гражданами Украины. Так высказались 75%. Зато региональную идентификацию (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную избрали значительно меньше людей – 16% граждан.

В то же время общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: Южном (84%), Центральном (78%), Западном (76%) и Восточном (66%). Правда, на востоке 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР.

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Эксперты подчеркивают, что общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года. В частности, в декабре 2013 года было 54%, а в декабре 2014-го – 73%.

Вышеупомянутый опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.