Что такое патриотизм для украинцев: результаты опроса
Украинцы очертили свое видение патриотизма. Так, большинство считает, что основной составляющей патриотизма является прежде всего любовь к своей стране. Кроме того, большинство украинского населения считает себя прежде всего гражданами Украины.
Об этом свидетельствуют данные результатов опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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Согласно опросу, основными составляющими патриотизма украинцы считают:
- любовь к своей стране – 80%,
- готовность защищать свою страну, если надо – с оружием – 64%,
- воспитание у детей любви и уважения к своей стране – 58%,
- соблюдение всех законов страны – 56%,
- знание истории своей страны, ее культуры – 51%.
Кроме того, к патриотизму украинцы относят и участие в выборах, правда количество таких людей меньше – 38%. В то время как патриотизм украинцы рассматривают честное исполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату причитающихся налогов (30%), участие в общественной жизни (28%) и уважение к власти (26%). Интересно, что меньше всего набрал пункт "Участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве" – 21%.
Относительно голосования в регионах, то на западе к приоритетам патриотизма относят общение на государственном языке (60%). Зато в других регионах это показатель несколько меньше:
- 32% – в Центральном регионе,
- 25% – в Южном,
- 24% – в Восточном.
На востоке к патриотизму больше относят такой показатель, как уважение к власти – 42%. На юге так считают 28%, в центре – 20% и на западе – 16%. Также регионально разнится такая составляющая патриотизма, как уплата надлежащих налогов: 41% – в Восточном регионе, 36% – Южном, 25% – В Центральном и 24% – Западном.
Что такое патриотизм: видение украинцев – результаты опроса
Примечательно, что абсолютное большинство населения Украины считает себя прежде всего гражданами Украины. Так высказались 75%. Зато региональную идентификацию (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную избрали значительно меньше людей – 16% граждан.
В то же время общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: Южном (84%), Центральном (78%), Западном (76%) и Восточном (66%). Правда, на востоке 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР.
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Эксперты подчеркивают, что общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года. В частности, в декабре 2013 года было 54%, а в декабре 2014-го – 73%.
Вышеупомянутый опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.