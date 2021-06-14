Данные собирали после принятия закона "Об основах государственной языковой политики" в 2012 году. Этот документ, инициированный регионалами, позволял языку получить статус регионального, если его носители составляют 10% населения области, города или района.

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На карте Украины указали тех, что назвали родным украинский

На карте, которую демонстрируют в центре, указали долю лиц, которые во время переписи 2001 года назвали родным языком украинский. Чем темнее цвет на карте – тем больше процент таких граждан.

Каждый, кто желает, может выбрать район или общину, которая интересует и получить подробную информацию о родных языках для местного населения. В Украинском центре общественных данных не могут даже предположить, когда будут более свежие и точные данные.

Даже если перепись проведут в 2022 году, то до публикации данных может пройти еще много лет. Или же такие детальные данные Госстатом не будут опубликованы никогда,

– говорится в сообщении.

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В самом деле между проведением переписи населения и публикацией его данных прошло более 10-летия.



Чем темнее цвет – тем больше украиноязычных / Изображение Центра общественных данных