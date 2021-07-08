Всего в список попали 52 человека. Их считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в 2020 году, а также – к запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов и применению пыток.

Заметьте Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь

Кто, в частности, оказался в списке

Юрий Караев – помощник самопровозглашенного президента Беларуси, экс-министр внутренних дел страны, генерал-майор милиции.

Геннадий Казакевич – первый замглавы МВД Беларуси, начальник криминальной милиции Беларуси, полковник милиции.

Александр Барсуков – помощник самопровозглашенного президента Беларуси, экс-заместитель главы МВД Беларуси генерал-лейтенант милиции.

Сергей Хоменко – заместитель главы МВД Беларуси, генерал-майор милиции.

Юрий Назаренко – первый заместитель главы МВД Беларуси, генерал-майор милиции, командующий внутренних войск.

Хазалбек Атабеков – заместитель командующего внутренних войск МВД Беларуси.

Александр Шепелев – директор департамента по вопросам безопасности и охраны МВД Беларуси.

Дмитрий Балаба – руководитель отряда милиции специального назначения при Минском горисполкоме Беларуси.

Иван Кубраков – министр внутренних дел Беларуси с 29 октября 2020 года.

Максим Гамола – экс-начальник департамента милиции Московского района Минска.

Александр Алешкевич – первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел в Московском районе Минска, начальник криминальной милиции.

Андрей Галенка – заместитель начальника районного отдела внутренних дел Московского района Минска, начальник милиции общественной безопасности.

Александр Васильев – начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси.

Олег Шуляковский – первый заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси, начальник криминальной милиции.

Анатолий Анатольевич Васильев – заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси.

Виктор Лукашенко – советник самопровозглашенного президента по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Республики Беларусь.

Лидия Ермошина – глава ЦИК Беларуси.

Игорь Сергеенко – глава Администрации самопровозглашенного президента Беларуси.

Иван Соколовский – начальник Минского СИЗО "Акрестина".

Обратите внимание! Правительство 7 июля приняло решение о наложении санкций против режима Александра Лукашенко. Теперь список должен рассмотреть СНБО.