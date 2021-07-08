Такое заявление Лукашенко сделал на церемонии награждении выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
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Очередное заявление Лукашенко об "атаках Запада"
По словам политика, происходит постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса вблизи белорусских границ.
Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь,
– заявил самопровозглашенный президент.
Лукашенко добавил, что Запад стремится господствовать в Беларуси, лишив страну суверенитета. Кроме того, Минску якобы навязывают внешнее управление. Воевать Беларусь не хочет, однако армия при необходимости "может нанести противнику неприемлемые потери".
Предыдущие заявления Лукашенко о Западе и НАТО
- В конце августа 2020 года Лукашенко говорил, что страны Запада толкают Беларусь в пропасть, вмешиваясь во внутренние процессы в стране. Тогда там массово протестовали против сфальсифицированных результатов президентских выборов.
- В декабре политик обвинил НАТО в желании захватить западные земли Беларуси. Для этого Альянс, по его мнению, создает военную группировку.
- В конце апреля 2021 года самопровозглашенный президент заявил, что Запад готовил в Беларуси госпереворот, чтобы ввести в страну войска НАТО, а тогда напасть на Россию.
- А в конце мая он подчеркнул, что Западу нет смысла "расшатывать Беларусь". А критику международным сообществом ареста журналиста Романа Протасевича политик сравнил с "ледяной войной".