Таку заяву Лукашенко зробив на церемонії відзначення випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу.

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Чергова заява Лукашенка про "атаки Заходу"

За словами політика, відбувається постійне посилення "наступального потенціалу" Північноатлантичного альянсу поблизу білоруських кордонів.

Розширюється склад сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь,

– заявив самопроголошений президент.

Лукашенко додав, що Захід прагне панувати в Білорусі, позбавивши країну суверенітету. Крім того, Мінську нібито нав'язують зовнішнє управління. Воювати Білорусь не хоче, однак армія за потреби "може завдати противнику неприйнятних збитків".

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