Про це Лукашенко заявив під час виступу у парламенті Білорусі. Диктатор переконує, що його мета – зберегти країну та передати її дітям та внукам, а для цього потрібно вирішити проблеми.

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Лукашенко вважає, що на Білорусь чинять "гібридний тиск"

Ми опинилися на передовій нової не холодної, а вже "крижаної війни". І вистояти може держава, яка не піддасться гібридному тиску. Наша сильна сторона – щирість, чесність і порядність. Але це ж і наша вразливість, яку вони використовують в своїх інтересах,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко впевнений, що часи протестів вже пройшли

Самопроголошений президент звернувся до міжнародної спільноти і суворо наказав, що "сенсу розхитувати Білорусь нема". Також Лукашенко впевнений, що часи протестів на вулиці вже пройшли. Начебто люди уже не дозволять маніпулювати собою лідерам опозиції, яких політик назвав "терористами" та "екстремістами".

Відносини між Заходом та Білоруссю – на низькому рівні

Лукашенко визнає, що відносини між офіційним Мінськом та Заходом – дуже напружені.

Нас прагнуть розірвати і перетягнути. Але важливо встояти і тим самим стати сильнішими. Я не раз говорив: суверенітет і незалежність коштують дорого,

– додав Лукашенко.

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Зверніть увагу! Лукашенко пригрозив, що навіть, якщо Білорусь залишиться сама, то її мета – завдати удар противнику. Це, мовляв, записано у військових документах. Щодо санкцій, то самопроголошений президент впевнений, що з ними справиться.

Макей закликав Захід сісти за стіл переговорів

Тим часом, глава МЗС Білорусі Володимир Макей закликав західні країни сісти за стіл переговорів, інформує Інтерфакс. Дипломат вважає, що подальша ескалація ні до чого не призведе. На всі санкції, пообіцяв Макей, Мінськ забезпечить належну відповідь.

Опозиція вже пообіцяла нові протести

Зазначимо, що попри запевнення Лукашенка, що протести на вулицях – уже не актуальні, інакша думка у білоруської опозиції. Світлана Тихановська анонсувала нову фазу руху опору проти режиму. На такий крок опозиціонерів підштовхнуло затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

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Для цього літак, на якому летів журналіст до Вільнюса, вимушено посадили у Мінську начебто через загрозу замінування. У відповідь на такі дії низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю. ЄС продовжив санкції проти Мінська.