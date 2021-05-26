Обговорювати інцидент у Білорусі Радбез ООН буде у закритому форматі. Також відомо, що розмова буде неформальною. Це важливо, адже означає, що жодна з країн не може виступити проти засідання.

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Радбез ООН збирається на термінове засідання через Білорусь

Засідання Ради Безпеки ООН – екстрене та закрите – запланували на середу, 26 травня. Ініціаторами його стали Естонія, Франція та Ірландія. Щоб жодна країна не могла заперечити проти проведення заходу, його оголосили неформальним.

Причиною зібрання Радбезу ООН стали резонансні події у Білорусі: посадка літака, який летів у Вільнюс, у Мінську та затримання його пасажира – опозиційного до режиму Лукашенка блогера й журналіста Романа Протасевича.

В офісі верховного комісара ООН з прав людини вже заявили, що "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича, і що "бояться за його безпеку".

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш також відреагував на ситуацію. Він закликав провести повне і незалежне міжнародне розслідування інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням Протасевича.

Затримання Романа Протасевича: що так обурило світ

23 травня Білорусь посадила у Мінську літак Ryanair, який летів у Вільнюс, начебто через загрозу вибуху. На борту перебував опозиціонер до режиму Лукашенка, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Власне, його і його дівчину Софію Сапегу білоруські силовики затримали.

На борту перебував опозиціонер до режиму Лукашенка, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Власне, його і його дівчину Софію Сапегу білоруські силовики затримали. Багато країн та міжнародних організацій відреагували на інцидент швидко й різко. 24 травня глави країн ЄС доручили союзним органам схвалити новий пакет економічних санкцій проти Білорусі, а також заборонили білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС.

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