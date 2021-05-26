Обсуждать инцидент в Беларуси Совбез ООН будет в закрытом формате. Также известно, что разговор будет неформальным. Это важно, ведь означает, что ни одна из стран не может выступить против заседания.

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Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за Беларуси

Заседание Совета Безопасности ООН – экстренное и закрытое – собрались провести в среду, 26 мая. Инициаторами его стали Эстония, Франция и Ирландия. Чтобы ни одна страна не могла возразить против проведения мероприятия, его объявили неформальным.

Причиной собирания Совбеза ООН стали резонансные события в Беларуси: посадка самолета, летевшего в Вильнюс, в Минске и задержание его пассажира – оппозиционного режиму Лукашенко блогера и журналиста Романа Протасевича.

В офисе верховного комиссара ООН по правам человека уже заявили, что "шокированы незаконным арестом и произвольным удерживанием" Протасевича, и что "боятся за его безопасность".

Генсек ООН Антониу Гутерреш также отреагировал на ситуацию. Он призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Протасевича.

Задержание Романа Протасевича: что так возмутило мир

23 мая Беларусь посадила в Минске самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, якобы из-за угрозы взрыва. На борту находился оппозиционер режиму Лукашенко, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Собственно, его и его девушку Софию Сапегу белорусские силовики задержали.

Многие страны и международные организации отреагировали на инцидент быстро и резко. 24 мая главы стран ЕС поручили союзным органам одобрить новый пакет экономических санкций против Беларуси, а также запретили белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.