Об этом Лукашенко заявил во время выступления в парламенте Беларуси. Диктатор убеждает, что его цель – сберечь страну и передать ее детям и внукам, а для этого нужно решить проблемы.

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Лукашенко считает, что на Беларусь оказывают "гибридное давление"

Мы оказались на передовой новой не холодной, а уже "ледяной войны". И выстоять может государство, которое не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона – искренность, честность и порядочность. Но это же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко уверен, что времена протестов уже прошли

Самопровозглашенный президент обратился к международному сообществу и строго приказал, что "смысла расшатывать Беларусь нет". Также Лукашенко уверен, что времена протестов на улице уже прошли. Якобы люди уже не позволят манипулировать собой лидерам оппозиции, которых политик назвал "террористами" и "экстремистами".

Отношения между Западом и Беларусью – на низком уровне

Лукашенко признает, что отношения между официальным Минском и Западом – очень напряженные.

Нас стремятся разорвать и перетащить. Но важно устоять и тем самым стать сильнее. Я не раз говорил: суверенитет и независимость стоят дорого,

– добавил Лукашенко.

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Обратите внимание! Лукашенко пригрозил, что даже если Беларусь останется сама, то ее цель – нанести удар противнику. Это, мол, записано в военных документах. Что касается санкций, то самопровозглашенный президент уверен, что с ними справится.

Макей призвал Запад сесть за стол переговоров

Между тем, глава МИД Беларуси Владимир Макей призвал западные страны сесть за стол переговоров, информирует Интерфакс. Дипломат считает, что дальнейшая эскалация ни к чему не приведет. На все санкции, пообещал Макей, Минск обеспечит надлежащий ответ.

Оппозиция уже пообещала новые протесты

Отметим, что несмотря на заверения Лукашенко, что протесты на улицах – уже не актуальные, иное мнение у белорусской оппозиции. Светлана Тихановская анонсировала новую фазу движения сопротивления против режима. На такой шаг оппозиционеров подтолкнуло задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Для этого самолет, на котором летел журналист в Вильнюс, вынужденно посадили в Минске якобы из-за угрозы минирования. В ответ на такие действия ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью. ЕС продлил санкции против Минска.