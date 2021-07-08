Голова комітету закордонних справ Сейму Литви Павіленіс Жигімантас розповів, що самопроголошений президент Білорусі організовує потік нелегальних мігрантів, використовуючи літаки з Туреччини та Іраку. Однак Литва намагатиметься повернути їх додому.

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Нелегальні мігранти не попадуть у Європу

За словами Жигімантаса, своїм рішенням Литва хоче показати, що нелегальні мігранти не попадуть у Європу. Водночас країна звертатиметься у Євросоюз та НАТО з проханням про допомогу.

Це посилений контроль нашого кордону й зрозумілий сигнал нелегітимному диктатору Білорусі Лукашенку, що тут немає зеленого світла нелегальним мігрантам, потік яких він організовує,

– заявив депутат.

Коли встановлять стіну

Жигімантас зазначив, що раніше у Литві планували встановити стіну на кордоні з Білоруссю за 2 роки. Тепер держава повинна це зробити впродовж 1 – 2 місяців.

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Однак це не означає, що Литва закриває кордон для білоруських демократів. За словами депутата, їм "протягнуть руку допомоги".

Наразі держава працює з білоруським народом, який має своє представництво у Литві.

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Що цьому передувало