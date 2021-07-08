Голова комітету закордонних справ Сейму Литви Павіленіс Жигімантас розповів, що самопроголошений президент Білорусі організовує потік нелегальних мігрантів, використовуючи літаки з Туреччини та Іраку. Однак Литва намагатиметься повернути їх додому.
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Нелегальні мігранти не попадуть у Європу
За словами Жигімантаса, своїм рішенням Литва хоче показати, що нелегальні мігранти не попадуть у Європу. Водночас країна звертатиметься у Євросоюз та НАТО з проханням про допомогу.
Це посилений контроль нашого кордону й зрозумілий сигнал нелегітимному диктатору Білорусі Лукашенку, що тут немає зеленого світла нелегальним мігрантам, потік яких він організовує,
– заявив депутат.
Коли встановлять стіну
Жигімантас зазначив, що раніше у Литві планували встановити стіну на кордоні з Білоруссю за 2 роки. Тепер держава повинна це зробити впродовж 1 – 2 місяців.
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Однак це не означає, що Литва закриває кордон для білоруських демократів. За словами депутата, їм "протягнуть руку допомоги".
Наразі держава працює з білоруським народом, який має своє представництво у Литві.
Жигімантас розповів про стіну Литви на кордоні з Білоруссю: дивіться відео
Що цьому передувало
- Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна встановить стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати незаконних мігрантів. На кордон також скерують більше військових.
- Наприкінці червня Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- У Литві 3 липня оголосили екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі.