Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Павиленис Жигимантас рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси организует поток нелегальных мигрантов, используя самолеты из Турции и Ирака. Однако Литва будет пытаться вернуть их домой.
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Нелегальные мигранты не попадут в Европу
По словам Жигимантаса, своим решением Литва хочет показать, что нелегальные мигранты не попадут в Европу. В то же время страна будет обращаться в Евросоюз и НАТО с просьбой о помощи.
Это усиленный контроль нашей границы и понятный сигнал нелегитимному диктатору Беларуси Лукашенко, что здесь нет зеленого света нелегальным мигрантам, поток которых он организует,
– заявил депутат.
Когда установят стену
Жигимантас отметил, что ранее в Литве планировали установить стену на границе с Беларусью за 2 года. Теперь государство должно это сделать в течение 1 – 2 месяцев.
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Однако это не означает, что Литва закрывает границу для белорусских демократов. По словам депутата, им "протянут руку помощи".
Сейчас государство работает с белорусским народом, который имеет свое представительство в Литве.
Жигимантас рассказал о стене Литвы на границе с Беларусью: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна установит стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать незаконных мигрантов. На границу также направят больше военных.
- В конце июня Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.
- В Литве 3 июля объявили экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.