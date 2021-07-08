Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Павиленис Жигимантас рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси организует поток нелегальных мигрантов, используя самолеты из Турции и Ирака. Однако Литва будет пытаться вернуть их домой.

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Нелегальные мигранты не попадут в Европу

По словам Жигимантаса, своим решением Литва хочет показать, что нелегальные мигранты не попадут в Европу. В то же время страна будет обращаться в Евросоюз и НАТО с просьбой о помощи.

Это усиленный контроль нашей границы и понятный сигнал нелегитимному диктатору Беларуси Лукашенко, что здесь нет зеленого света нелегальным мигрантам, поток которых он организует,

– заявил депутат.

Когда установят стену

Жигимантас отметил, что ранее в Литве планировали установить стену на границе с Беларусью за 2 года. Теперь государство должно это сделать в течение 1 – 2 месяцев.

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Однако это не означает, что Литва закрывает границу для белорусских демократов. По словам депутата, им "протянут руку помощи".

Сейчас государство работает с белорусским народом, который имеет свое представительство в Литве.

Жигимантас рассказал о стене Литвы на границе с Беларусью: смотрите видео

Что этому предшествовало