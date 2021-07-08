Загалом у список потрапили 52 людини. Їх вважають причетними до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі у 2020 році, а також – до залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів і застосування тортур.
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Хто, зокрема, опинився у списку
- Юрій Караєв – помічник самопроголошеного президента Білорусі, ексміністр внутрішніх справ країни, генерал-майор міліції.
- Геннадій Казакевич – перший заступник глави МВС Білорусі, начальник кримінальної міліції Білорусі, полковник міліції.
- Олександр Барсуков – помічник самопроголошеного президента Білорусі, ексзаступник очільника МВС Білорусі, генерал-лейтенант міліції.
- Сергій Хоменко – заступник глави МВС Білорусі, генерал-майор міліції.
- Юрій Назаренко – перший заступник глави МВС Білорусі, генерал-майор міліції, командувач внутрішніх військ.
- Хазалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніх військ МВС Білорусі.
- Олександр Шепелєв – директор департаменту з питань безпеки та охорони МВС Білорусі.
- Дмитро Балаба – керівник загону міліції спеціального призначення при Мінському міськвиконкомі Білорусі.
- Іван Кубраков – міністр внутрішніх справ Білорусі з 29 жовтня 2020 року.
- Максим Гамола – Ексначальник департаменту міліції Московського району Мінська.
- Олександр Алешкевич – перший заступник начальника районного відділу внутрішніх справ у Московському районі Мінська, начальник кримінальної міліції.
- Андрій Галенка – заступник начальника районного відділу внутрішніх справ Московського району Мінська, начальник міліції громадської безпеки.
- Олександр Васильєв – начальник управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Білорусі.
- Олег Шуляковський – перший заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Білорусі, начальник кримінальної міліції.
- Анатолій Анатолійович Васильєв – заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Білорусі.
- Віктор Лукашенко – радник самопроголошеного президента з питань національної безпеки, член Ради безпеки Республіки Білорусь.
- Лідія Єрмошина – глава ЦВК Білорусі.
- Ігор Сергеєнко – глава Адміністрації самопроголошеного президента Білорусі.
- Іван Соколовський – начальник Мінського слідчого ізолятора "Акрестіна".