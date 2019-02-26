Опубликовали топ-20 самых богатых регионов Европы
В самых богатых регионах Европы на душу населения приходится от 151% до 626% регионального ВВП от среднего показателя по Евросоюзу. В тройку лидеров выбились Великобритания, Люксембург и Ирландия.
Высокие показатели ВВП в определенных регионах связаны с большим наплывом людей, которые работают в городе, а живут за его пределами. Такие данные за 2017 год обнародовала Статистическая служба Европейского Союза.
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Рейтинг самых богатых регионов Европы:
1. Западный Лондон (Великобритания) – 626%
2. Люксембург – 253%
3. Южная Ирландия – 220%
4. Гамбург (Германия) – 202%
5. Брюссель (Бельгия) – 196%
6. Восточная и Цетральна Ирландия – 189%
7. Прага (Чехия) – 187%
8. Братислава (Словакия) – 179%
9. Верхняя Бавария (Германия) – 177%
10. Иль-де-Франс (Франция) – 176%
11. Восточный Лондон (Великобритания) – 168%
12. Северная Голландия (Нидерланды) – 167%
13. Столичный регион (Дания) – 166%
Стокгольм (Швеция) – 166%
15. Штутгарт (Германия) – 159%
16. Дармштадт (Германия) – 157%
17. Бремен (Германия) – 155%
Утрехт (Нидерланды) – 155%
19. Варшава (Польша) – 152%
20. Вена (Австрия) – 151%
Зальцбург (Австрия) – 151%
А вот самыми бедными оказались регионы Болгарии, Румынии и Майотта (Франция).
Самые бедные регионы Европы