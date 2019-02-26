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      Опубликовали топ-20 самых богатых регионов Европы

      55 Читати новину українською
      Рейтинг возглавил Западный Лондон
      Рейтинг возглавил Западный Лондон / 100-faktov.ru

      В самых богатых регионах Европы на душу населения приходится от 151% до 626% регионального ВВП от среднего показателя по Евросоюзу. В тройку лидеров выбились Великобритания, Люксембург и Ирландия.

      Высокие показатели ВВП в определенных регионах связаны с большим наплывом людей, которые работают в городе, а живут за его пределами. Такие данные за 2017 год обнародовала Статистическая служба Европейского Союза.

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      Рейтинг самых богатых регионов Европы:

      1. Западный Лондон (Великобритания) – 626%

      2. Люксембург – 253%

      3. Южная Ирландия – 220%

      4. Гамбург (Германия) – 202%

      5. Брюссель (Бельгия) – 196%

      6. Восточная и Цетральна Ирландия – 189%

      7. Прага (Чехия) – 187%

      8. Братислава (Словакия) – 179%

      9. Верхняя Бавария (Германия) – 177%

      10. Иль-де-Франс (Франция) – 176%

      11. Восточный Лондон (Великобритания) – 168%

      12. Северная Голландия (Нидерланды) – 167%

      13. Столичный регион (Дания) – 166%

      Стокгольм (Швеция) – 166%

      15. Штутгарт (Германия) – 159%

      16. Дармштадт (Германия) – 157%

      17. Бремен (Германия) – 155%

      Утрехт (Нидерланды) – 155%

      19. Варшава (Польша) – 152%

      20. Вена (Австрия) – 151%

      Зальцбург (Австрия) – 151%

      А вот самыми бедными оказались регионы Болгарии, Румынии и Майотта (Франция).


      Самые бедные регионы Европы

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      Теги: Евросоюз Европа Статистика Великобритания Ирландия Люксембург
      Источник: 24 Канал
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