Опубликовали топ-20 самых богатых регионов Европы

В самых богатых регионах Европы на душу населения приходится от 151% до 626% регионального ВВП от среднего показателя по Евросоюзу. В тройку лидеров выбились Великобритания, Люксембург и Ирландия.

Высокие показатели ВВП в определенных регионах связаны с большим наплывом людей, которые работают в городе, а живут за его пределами. Такие данные за 2017 год обнародовала Статистическая служба Европейского Союза. Читайте также: Bloomberg опубликовал рейтинг стран, где больше всего доступны наркотики Рейтинг самых богатых регионов Европы: 1. Западный Лондон (Великобритания) – 626% 2. Люксембург – 253% 3. Южная Ирландия – 220% 4. Гамбург (Германия) – 202% 5. Брюссель (Бельгия) – 196% 6. Восточная и Цетральна Ирландия – 189% 7. Прага (Чехия) – 187% 8. Братислава (Словакия) – 179% 9. Верхняя Бавария (Германия) – 177% 10. Иль-де-Франс (Франция) – 176% 11. Восточный Лондон (Великобритания) – 168% 12. Северная Голландия (Нидерланды) – 167% 13. Столичный регион (Дания) – 166% Стокгольм (Швеция) – 166% 15. Штутгарт (Германия) – 159% 16. Дармштадт (Германия) – 157% 17. Бремен (Германия) – 155% Утрехт (Нидерланды) – 155% 19. Варшава (Польша) – 152% 20. Вена (Австрия) – 151% Зальцбург (Австрия) – 151% А вот самыми бедными оказались регионы Болгарии, Румынии и Майотта (Франция).

Самые бедные регионы Европы