Опублікували топ-20 найбагатших регіонів Європи

У найбагатших регіонах Європи на душу населення припадає від 151% до 626% регіонального ВВП від середнього показника по Євросоюзу. У трійку лідерів вибились Великобританія, Люксембург та Ірландія.

Високі показники ВВП у певних регіонах пов'язані з великим напливом людей, які працюють у місті, а живуть поза його межами. Такі дані за 2017 рік оприлюднила Статистична служба Європейського Союзу. Читайте також: Bloomberg опублікувала рейтинг країн, де найбільш доступні наркотики Рейтинг найбагатших регіонів Європи: 1. Західний Лондон (Великобританія) – 626% 2. Люксембур – 253% 3. Південна Ірландія – 220% 4. Гамбург (Німеччина) – 202% 5. Брюссель (Бельгія) – 196% 6. Східна та Цетральна Ірландія – 189% 7. Прага (Чехія) – 187% 8. Братислава (Словаччина) – 179% 9. Верхня Баварія (Німеччина) – 177% 10. Іль-де-Франс (Франція) – 176% 11. Східний Лондон (Великобританія) – 168% 12. Північна Голландія (Нідерланди) – 167% 13. Столичний регіон (Данія) – 166% Стокгольм (Швеція) – 166% 15. Штутгарт (Німеччина) – 159% 16. Дармштадт (Німеччина) – 157% 17. Бремен (Німеччина) – 155% Утрехт (Нідерланди) – 155% 19. Варшава (Польща) – 152% 20. Відень (Австрія) – 151% Зальцбург (Австрія) – 151% А от найбіднішими виявилися регіони Болгарії, Румунії та Майотта (Франція).

Найбідніші регіони Європи