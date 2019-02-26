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      Опублікували топ-20 найбагатших регіонів Європи

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      Рейтинг очолив Західний Лондон
      Рейтинг очолив Західний Лондон / 100-faktov.ru

      У найбагатших регіонах Європи на душу населення припадає від 151% до 626% регіонального ВВП від середнього показника по Євросоюзу. У трійку лідерів вибились Великобританія, Люксембург та Ірландія.

      Високі показники ВВП у певних регіонах пов'язані з великим напливом людей, які працюють у місті, а живуть поза його межами. Такі дані за 2017 рік оприлюднила Статистична служба Європейського Союзу. 

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      Рейтинг найбагатших регіонів Європи:

      1. Західний Лондон (Великобританія) – 626%

      2. Люксембур – 253%

      3. Південна Ірландія – 220%

      4. Гамбург (Німеччина) – 202%

      5. Брюссель (Бельгія) – 196%

      6. Східна та Цетральна Ірландія – 189%

      7. Прага (Чехія) – 187%

      8. Братислава (Словаччина) – 179%

      9. Верхня Баварія (Німеччина) – 177%

      10. Іль-де-Франс (Франція) – 176%

      11. Східний Лондон (Великобританія) – 168%

      12. Північна Голландія (Нідерланди) – 167%

      13. Столичний регіон (Данія) – 166%

      Стокгольм (Швеція) – 166%

      15. Штутгарт (Німеччина) – 159%

      16. Дармштадт (Німеччина) – 157%

      17. Бремен (Німеччина) – 155%

      Утрехт (Нідерланди) – 155%

      19. Варшава (Польща) – 152%

      20. Відень (Австрія) – 151%

      Зальцбург (Австрія) – 151%

      А от найбіднішими виявилися регіони Болгарії, Румунії та Майотта (Франція).


      Найбідніші регіони Європи

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      Теги: Євросоюз Європа Статистика Великобританія Ірландія Люксембург
      Джерело: 24 Канал
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