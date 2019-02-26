Опублікували топ-20 найбагатших регіонів Європи
У найбагатших регіонах Європи на душу населення припадає від 151% до 626% регіонального ВВП від середнього показника по Євросоюзу. У трійку лідерів вибились Великобританія, Люксембург та Ірландія.
Високі показники ВВП у певних регіонах пов'язані з великим напливом людей, які працюють у місті, а живуть поза його межами. Такі дані за 2017 рік оприлюднила Статистична служба Європейського Союзу.
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Рейтинг найбагатших регіонів Європи:
1. Західний Лондон (Великобританія) – 626%
2. Люксембур – 253%
3. Південна Ірландія – 220%
4. Гамбург (Німеччина) – 202%
5. Брюссель (Бельгія) – 196%
6. Східна та Цетральна Ірландія – 189%
7. Прага (Чехія) – 187%
8. Братислава (Словаччина) – 179%
9. Верхня Баварія (Німеччина) – 177%
10. Іль-де-Франс (Франція) – 176%
11. Східний Лондон (Великобританія) – 168%
12. Північна Голландія (Нідерланди) – 167%
13. Столичний регіон (Данія) – 166%
Стокгольм (Швеція) – 166%
15. Штутгарт (Німеччина) – 159%
16. Дармштадт (Німеччина) – 157%
17. Бремен (Німеччина) – 155%
Утрехт (Нідерланди) – 155%
19. Варшава (Польща) – 152%
20. Відень (Австрія) – 151%
Зальцбург (Австрія) – 151%
А от найбіднішими виявилися регіони Болгарії, Румунії та Майотта (Франція).
Найбідніші регіони Європи