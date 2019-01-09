21:13
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Опубликован список кандидатов в Высший антикоррупционный суд с сомнительной репутацией

      45 Читати новину українською
      Кандидаты в Высший антикоррупционный суд с сомнительной репутацией
      Кандидаты в Высший антикоррупционный суд с сомнительной репутацией / sud.ua

      Общественные организации опубликовали список кандидатов, негодных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. По оценкам экспертов, почти половина из них имеет сомнительную репутацию.

      В конце декабря Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 113 кандидатов, которые успешно сдали экзамены и проходят в следующий этап конкурса. Общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонды DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина проанализировали имущество, бизнес и политические связи кандидатов и их семей, а также предыдущие судебные решения кандидатов и сформировали список претендентов, репутация которых под вопросом. А таких насчитали аж 55.

      Читайте также: Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду

      "Задачей этого, как и любого другого конкурса, является не отсеивание нечестных, а отбор лучших кандидатов, которые действительно смогут привлечь к ответственности топ-коррупционеров этой страны. Именно поэтому наши критерии очень строги, ведь мы считаем, что наличие обоснованного сомнения со стороны среднестатистического наблюдателя относительно добропорядочности кандидатов может нанести ущерб репутации этого суда", – отметила эксперт Фонда Ирина Шиба во время презентации.

      Со списком тех, кто вызвал у экспертов такие сомнения и может повредить доверию общества к антикорсуду, можно ознакомиться на странице проекта.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?
      Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Теги: Новости Украины Коррупция Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если не вернем Донбасс в течение 2 лет, дальше не будет смысла, – командир разведчиков Громов
      сегодня , 21:02 Если не вернем Донбасс в течение 2 лет, дальше не будет смысла, – командир разведчиков Громов
      Катерина Петренко 54
      Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      сегодня , 19:02 Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      Світлана Попова 84
      Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      сегодня , 19:00 Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      Андрій Вігірінський 1207
      ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      сегодня , 18:01 ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      Інна Жолобович 625
      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      сегодня , 17:00 Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      Злой Одессит 1424
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Трампу не нужны экономичные автомобили
       5 августа 2018 , 17:34
      Новий тренер Реала: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько
       30 октября 2018 , 12:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук