Опубликован список кандидатов в Высший антикоррупционный суд с сомнительной репутацией

Общественные организации опубликовали список кандидатов, негодных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. По оценкам экспертов, почти половина из них имеет сомнительную репутацию.

В конце декабря Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 113 кандидатов, которые успешно сдали экзамены и проходят в следующий этап конкурса. Общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонды DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина проанализировали имущество, бизнес и политические связи кандидатов и их семей, а также предыдущие судебные решения кандидатов и сформировали список претендентов, репутация которых под вопросом. А таких насчитали аж 55.

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"Задачей этого, как и любого другого конкурса, является не отсеивание нечестных, а отбор лучших кандидатов, которые действительно смогут привлечь к ответственности топ-коррупционеров этой страны. Именно поэтому наши критерии очень строги, ведь мы считаем, что наличие обоснованного сомнения со стороны среднестатистического наблюдателя относительно добропорядочности кандидатов может нанести ущерб репутации этого суда", – отметила эксперт Фонда Ирина Шиба во время презентации.

Со списком тех, кто вызвал у экспертов такие сомнения и может повредить доверию общества к антикорсуду, можно ознакомиться на странице проекта.

Что такое Высший антикоррупционный суд?

Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.