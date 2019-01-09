Опубліковано список кандидатів у Вищий антикорупційний суд із сумнівною репутацією

Громадські організації опублікували список кандидатів, негідних посад суддів Вищого антикорупційного суду. За оцінками експертів, майже половина з них має сумнівну репутацію.

Наприкінці грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список із 113 кандидатів, які успішно склали іспити та проходять до наступного етапу конкурсу. Громадські організації Центр протидії корупції, Фундації DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна проаналізували майно, бізнесові та політичні зв'язки кандидатів та їхніх родин, а також попередні судові рішення кандидатів і сформували список претендентів, репутація яких під сумнівом. А таких нарахували аж 55.

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"Завданням цього, як і будь-якого іншого конкурсу, є не відсіювання недоброчесних, а відібрання найкращих кандидатів, які дійсно зможуть притягнути до відповідальності топ-корупціонерів цієї країни. Саме тому наші критерії є дуже суворими, адже ми вважаємо, що наявність обґрунтованого сумніву зі сторони середньостатистичного спостерігача щодо доброчесності кандидатів може завдати шкоди репутації цього суду", – зазначила експертка Фундації Ірина Шиба під час презентації.

Зі списком тих, хто викликав в експертів такі сумніви та може зашкодити довірі суспільства до антикорсуду, можна ознайомитися на сторінці проекту.

Що таке Вищий антикорупційний суд? Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.