Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду

Найважливішою рисою судді Вищого антикорупційного суду має бути його доброчесність та незалежність. Суддя повинен бути стійким та мати позицію, яку не зламати ні системним тиском, ні погрозами, ні спокусами. І ці риси мають бути не гіпотетичними, а реальними, які вже дуже чітко проявились на практиці.

На жаль, серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду таких одиниці. Втіленням таких чеснот є Лариса Гольник і саме таких як вона суспільство очікувало побачити у новому Антикорсуді.

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Але, очевидно, Комісія має інші завдання, а от очікування суспільства її найменше хвилюють. Формальною причиною її недопуску стала догана, яку їй винесла Вища рада правосуддя.

Нагадую, Ларису Гольник покарали за її пост у Facebook, де вона критикувала колег, які мовчки спостерігали, як голова суду її переслідує за викриття корупції.

Другою причиною догани стала її підтримка громадськістю. На збори суду, де мало розглядатись питання Гольник прийшли журналісти та громадські активісти, що після відмови голови суду Струкова провести збори, голосно обурились та почали вимагати від нього пояснень.

Вища рада правосуддя вирішила, що оскільки Гольник не кинулась захищати Струкова, тоді це є порушенням суддівської етики. Ці звинувачення є абсурдними, але її таки покарали й тепер стає очевидним, що метою покарання було не допустити її до конкурсу на посаду судді Антикорупційного суду.

Очільники влади та судової системи найбільше бояться, що такі як Гольник переможуть і стануть суддями Антикорупційного суду. Вища рада правосуддя зробила свою чорну справу і тепер слово було за Вищою кваліфікаційною комісією.



Суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник

До речі, рішення щодо Лариси Гольник виносила, ну дуже цікава колегія, яка складалась зі Степана Гладія, Тетяни Весельської й Тараса Лукаша.

Степан Гладій не приховує, що його завданням є збереження чинної системи та панівних у ній традицій. Натомість такі як Гольник є очевидною загрозою цій системі.

Тетяна Весельська відома тим, що її майно явно не відповідає доходам. За заявою Автомайдану, НАБУ розпочало розслідування щодо неї за статтею незаконного збагачення, а НАЗК вже понад рік здійснює повну перевірку її декларацій.



Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Тетяна Весельська

А ще Весельська вказала неправду у своїй декларації родинних зв'язків. Вона у дуже сумнівний спосіб отримала службову квартиру в елітному районі Києва, яку одразу ж приватизувала на свою дочку. Очевидно, що ця член Комісії є повним антагоністом Лариси Гольник.

Обрання Тараса Лукаша до Вищої кваліфікаційної комісії оскаржується мною у суді. Справа дуже цікава. Є усі підстави стверджувати, що Лукаш став членом Комісії нечесно і незаконно. Встановлено факти підробки документів та особливого лояльного ставлення членів конкурсної комісії саме до Лукаша.



Наймолодший член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Тарас Лукаш

Було очевидно, що ця колегія заблокує доступ Лариси Гольник до конкурсу. Але суддя оскаржила це рішення і скаргу вже розглядала Комісія у повному складі на чолі з Сергієм Козьяковим.

Сам розгляд скарги перетворився на фарс. Ви не повірите, але доповідачем по скарзі Гольник виступив Тарас Лукаш. Я, як адвокат Лариси Гольник, повідомив Комісію, що у нього прямий конфлікт інтересів і що я оскаржую його обрання до Комісії, але він не заявив собі самовідвід, а Сергій Козьяков незворушно продовжив засідання.

У підсумку, скаргу Гольник відхилили й лише один член Комісії оголосив окрему думку. Сергій Козьяков вже заявив, що Комісія не могла прийняти іншого рішення, проте це неправда.

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Лариса Гольник має спеціальний статус викривача корупції. У всьому світі такі особи під особливим захистом держави.

Стаття 33 Конвенції ООН проти корупції та стаття 53 Закону "Про запобігання корупції" чітко кажуть, що викривачів корупції не можна звільняти, притягувати до відповідальності, позбавляти можливості рухатись по кар’єрі. Тому Комісія не просто могла, але й була зобов’язана застосувати до Гольник це правило і допустити її до конкурсу.

Але Гольник становить очевидну загрозу системі керованого правосуддя. Тому Комісія не дала їй можливості навіть взяти участь у конкурсі. Це дуже показове рішення, яке чітко дає зрозуміти, кого Комісія точно не бачить серед суддів нового Антикорсуду.

І саме тут потрібно акцентувати увагу, що Комісія не лише заблокувала таким як Гольник можливість стати суддями Антикорсуду, але й залишила за собою можливість маніпулювати балами. Це дозволить Комісії забезпечити необхідних переможців конкурсу.

А як же ж Громадська рада міжнародних експертів запитаєте ви. Ми дуже розраховуємо, що ця рада заблокує відвертих негідників. І швидше за все їх дійсно буде відсіяно. Проте, на жаль, авторитетні міжнародні експерти не будуть обирати переможців. І саме тут у Комісії є велике поле для маніпуляцій.



Міжнародні експерти не будуть обирати переможців конкурсу

Але ще зараз можна хоча б частково виправити ситуацію. І саме від Сергія Козьякова та Комісії залежить чи буде конкурс прозорим та чи буде до нього довіра суспільства.

Громадські організації та експерти Реанімаційного пакета реформ публічно звернулись до Комісії із закликом зробити ряд конкретних кроків, необхідних для забезпечення реальної прозорості конкурсу:

Надати членам Громадської ради міжнародних експертів повний доступ до даних кандидатів. Це звучить абсурдно, але питання доступу членів Ради до інформації про кандидатів досі не вирішене. Міжнародні експерти повинні отримати доступ до практичних завдань, які виконують кандидати. Під час конкурсу до Верховного Суду закритість цих робіт давала можливості маніпулювати результатом. Комісія нарешті повинна визначити чіткі критерії доброчесності та встановити стандарти їх доказування. Це неймовірно, але минуло вже 2 роки після запуску реформи, проте донині не зрозуміло, що Комісія вважає недоброчесним і як потрібно доводити ці факти.

Коли треба протягнути якогось кандидата, щодо якого є конкретні факти негідної поведінки Комісія займає позицію: поки немає рішення суду – кандидат ідеальний. На конкурсі ж має діяти правило, що саме кандидат зобов’язаний спростовувати усі сумніви щодо нього та доводити, що він кращий. І якщо сумніви не розвіяно, то він має вибувати з конкурсу без будь-якого рішення суду.

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І ключове – попри постійні мантри про безпрецедентну прозорість роботи Комісії, найважливіше залишається прихованим. Саме те, де можливі найбільші маніпуляції. Це бали, які виставляє кожен член Комісії при оцінюванні кандидатів. Ця інформація є повністю закритою. Член Комісії спокійно може поставити високий бал "потрібному" кандидату та низький бал кандидату, якого треба "завалити".

Тому громадськість вже два роки вимагає зробити ці бали публічними. І останній шанс виправити ситуацію є саме зараз. Якщо ж ця інформація таки залишиться прихованою, до результатів конкурсу вже ніколи не буде довіри. Дуже швидко ми дізнаємось чи Комісія зробить бодай щось, щоб конкурс до Антикорсуду не виявився черговим фейком.

Але найбільше у мене сподівань не на Комісію, а на суспільство, яке має продовжувати боротьбу за чесні суди. І тоді справедливість однозначно переможе.