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      Стартував конкурс до Антикорупційного суду: чи очікувати цього разу "темних конячок"

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      Цього тижня стартував конкурс до Вищого антикорупційного суду. З майже трьох сотень суддів тест пройшла половина. А от практичне завдання комісія тільки почала перевіряти. Водночас, громадська рада міжнародних експертів, яка має допомогти відсіяти недоброчесних кандидатів, працювати поки так і не почала.

      156 кандидатів до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання. В комісії, яка перевіряє роботи, кажуть, що результати практичного завдання будуть за місяць.

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      Адвокати, судді та юристи-науковці писали судове рішення зі змодельованої справи. Кажуть, завдання було не з легких.

      Я у минулому році здавав на Вищий касаційний адміністративний суд. То це завдання з тим не порівняти, дуже складне,
      – поділився враженнями кандидат до Вищого антикорупційного суду Роман Брегей. 

      Після практичного завдання до оцінки кандидатів має долучитись громадська рада міжнародних експертів. Це люди з авторитетних організацій, які мають відсіяти недоброчесних кандидатів у судді. Члени кваліфкомісії переконують, що аналізувати кандидатів комісія може вже зараз. А ухвалювати рішення зможе після оголошення результатів іспиту.

      Та не все так просто, як розповідають члени кваліфкомісії. Уряд ще навіть не затвердив кошти на приліт членів громадської ради міжнародних експертів в Україну, кажуть в Центрі протидії корупції. А кваліфкомісія пропонує англомовним експертам вивчати реєстри і дос'є кандидатів без перекладачів і україномовного секретаріату.

      Зараз міжнародні експерти почати працювати, на жаль, не можуть, і провина тут частково лежить на ВККС і частково на уряді,
      – вважає експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. 

      До Антикорупційного суду подались кілька кандидатів, яких на попередніх конкурсах комісія вже визнала недоброчесними. ВККС переконують, що не мають підстав не допустити їх до конкурсу. Та влада, яка хоче отримати підконтрольні суди, ставку робитиме, мовляв, не на них, а на так званих "темних конячок". 

      "Це кандидати, по яких немає очевидних, пояснюваних експертами проблем, немає хороших вчинків і з якими очевидно думають домовитись", – зазначила Красносільська.

      Мовляв, мутні, не яскраві, а де ідеальні? Чого ви ображаєте наших кандидатів? У нас в Антикорупційний суд іде 69 людей з науковою ступінню,
      – заявив член Вищої кваліфкомісії суддів Станіслав Щотка.

      Правила оцінювання залишаються незмінними від попереднього конкурсу до Верховного суду. А тоді об'єктивність під сумнів ставили і деякі конкурсанти, і громадськість.

      На всіх етапах там порушення. З мінімально допустимими балами там проблеми, з необґрунтованими рішеннями. Там колосальна сукупність порушень, – запевняє суддя, кандидат до Вищого антикорупційного суду Роман Брегей.

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      Максимальний бал, який можна набрати, – 1000. З них прозоро нараховують лише 300, решта 700 – непахане поле для маніпуляцій, кажуть активісти. До етапу співбесід з потенційними суддями Антикорупційного суду комісія має перейти ближче до січня. А новостворений суд, за прогнозами, запрацює під перший тур президентських виборів. 

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Судді Антикорупційний суд
      Джерело: 24 Канал
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