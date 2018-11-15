Опубликован текст документа касательно Brexit: известны сроки переходного периода

Еврокомиссия обнародовала текст финального соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава Европейского Союза. Соответствующий документ был принят после заседания, которое длилось более 5 часов.

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Текст финального проекта соглашения, которое занимает почти 600 страниц, обнародован на сайте Еврокомиссии.

Он имеет название "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года".

В документе, в частности, отмечается, что финальный проект соглашения о выходе по Brexit позволит Лондону продлить переходный период, если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.

В проекте соглашения также указано, что пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя и Северную Ирландию.

До тех пор, пока будущие отношения не начнут применяться, должна быть основана единая таможенная территория между ЕС и Соединенным Королевством. Соответственно, Северная Ирландия — это такая же таможенная территория, как и Великобритания,

- указано в документе.

Вместе с тем, Лондон и Брюссель договорились о взаимном доступе на рынки друг друга на основании принципа эквивалентности.

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье озвучил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.

В ЕС не исключают, что этот переходный период может быть продлен.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.