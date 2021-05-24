Чуть не плача и сжимая руки: что не так с признанием Протасевича

Какое-то неубедительное видео с задержанным вчера основателем оппозиционного белорусского тг-канала NEXTA Романом Протасевичем записали белорусские силовики.

Батька спецоперацию организовал, целый самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадил, отношения со всей Европой окончательно испортил, а из Протасевича всего лишь выдавили: "Сотрудничаю со следствием, даю признательные показания".

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И это – чуть не плача и сжимая руки.

Нет, чтоб Протасевич признался, что это он заложил бомбу в самолет и написал письмо от имени ХАМАСа, желая опорочить этих добрых друзей России (ХАМАС уже категорически опроверг свое участие в этой авантюре).

И что он не только белорусов против Лукашенко мутил, но и россиян – против Путина, и Навального со Скрипалями тоже он травил.

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Ну ок, на худой конец, мог бы процитировать советскую киноклассику: "С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю!"