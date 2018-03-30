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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Опубликовано фото погибшего на Донбассе защитника Украины

236 Читати новину українською
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный

28 марта поздно вечером во время боя в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский защитник Владимир Шамчук.

Как сообщили в 30 отдельной механизированной бригаде, тело погибшего солдата сейчас находится в морге, после чего группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" военнослужащего будет перевезено родным в Черкасскую область.

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Погибший Владимир Шамчук

Стоит добавить, что в отчете Штаба АТО за 28 марта не обнародовали данные о гибели военнослужащего. Военные отметили, что не обнародовали сразу информацию о гибели воина из-за неформального правила суток тишины, в течение которых должны быть проинформированы родственники покойника. После того, как родственники погибшего (у него осталась жена) были уведомлены, соответствующую информацию обнародовали и в 30 ОМБр.

Напомним, 27 марта от вражеской снайперской пули погиб доброволец "Правого сектора" Андрей Кривич, с позывным "Дилли". 30 марта, когда должно было начаться очередное "перемирие", на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Теги: Новости Украины АТО Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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