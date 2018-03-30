Опубликовано фото погибшего на Донбассе защитника Украины

28 марта поздно вечером во время боя в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский защитник Владимир Шамчук.

Как сообщили в 30 отдельной механизированной бригаде, тело погибшего солдата сейчас находится в морге, после чего группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" военнослужащего будет перевезено родным в Черкасскую область.

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Погибший Владимир Шамчук

Стоит добавить, что в отчете Штаба АТО за 28 марта не обнародовали данные о гибели военнослужащего. Военные отметили, что не обнародовали сразу информацию о гибели воина из-за неформального правила суток тишины, в течение которых должны быть проинформированы родственники покойника. После того, как родственники погибшего (у него осталась жена) были уведомлены, соответствующую информацию обнародовали и в 30 ОМБр.

Напомним, 27 марта от вражеской снайперской пули погиб доброволец "Правого сектора" Андрей Кривич, с позывным "Дилли". 30 марта, когда должно было начаться очередное "перемирие", на Донбассе погиб украинский военнослужащий.