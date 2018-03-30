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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опубліковано фото загиблого на Донбасі захисника України

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На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий

28 березня пізно ввечері під час бою в зоні бойових дій на Донбасі загинув український захисник Володимир Шамчук.

Як повідомили у 30 окремій механізованій бригаді, тіло загиблого солдата наразі перебуває у морзі, після чого групою цивільно-військового співробітництва ЗСУ "Евакуація 200" військовослужбовця буде перевезено рідним в Черкаську область.

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Загиблий Володимир Шамчук

Варто додати, що у звіті Штабу АТО за 28 березня не оприлюднили дані про загибель військовослужбовця. Військові зазначили, що не оприлюднили одразу інформацію про загибель воїна через неформальне правило доби тиші, впродовж якої мають бути проінформовані родичі небіжчика. Після того, як родичі загиблого (у нього залишилася дружина) були сповіщені, відповідну інформацію оприлюднили і у 30 ОМБр.

Нагадаємо, 27 березня від ворожої снайперської кулі поліг доброволець "Правого сектора" Андрій Кривич, з позивним "Діллі". 30 березня, коли мало б розпочатися чергове "перемир'я", на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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