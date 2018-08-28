Опубликованы первые фото Медведева после его исчезновения

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев после длительного длительного отсутствия наконец появился на публике. Кроме того, он подписал несколько указов.

Ранее 24 канал сообщал, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев больше недели не появлялся на публике.

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Как объясняли тогда в пресс-службе правительства РФ, дело в том, что чиновник получил травму во время занятий спортом, поэтому не имел возможности посещать различные мероприятия.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с Медведевым.

После долгого молчания Медведев все же дал о себе знать. Так, 28 августа состоялась его рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, о чем свидетельствуют фото, которые появились в фотобанках прокремлевских информационных агентств – "РИА Новости" и ТАСС.



Медведев провел первую рабочую встречу после своего исчезновения

Первые фото после исчезновения Медведева обнародовали прокремлевские информагентства

Также ТАСС сообщила, что 28 августа Медведев подписал распоряжение о назначении двух заместителей министра образования Ирины Потехиной и Татьяны Синюгин, которые ранее были заместителями председателя упраздненного Министерства образования и науки.

Кроме того, российский премьер подписал распоряжение о предоставлении права Национальному исследовательскому Томском государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету им. Петра Великого самостоятельно присуждать ученые степени.

К слову, 51% граждан России не поддерживали назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны после недавнего избрания Владимира Путина президентом РФ.