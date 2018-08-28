01:56
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Опубликованы первые фото Медведева после его исчезновения

595 Читати новину українською
Дмитрий Медведев после долгого молчания дал о себе знать
Дмитрий Медведев после долгого молчания дал о себе знать / Getty Images

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев после длительного длительного отсутствия наконец появился на публике. Кроме того, он подписал несколько указов.

Ранее 24 канал сообщал, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев больше недели не появлялся на публике.

Читайте также: Пропагандисты Кремля оконфузились, показав, кому на самом деле принадлежит Крым

Как объясняли тогда в пресс-службе правительства РФ, дело в том, что чиновник получил травму во время занятий спортом, поэтому не имел возможности посещать различные мероприятия.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с Медведевым.

После долгого молчания Медведев все же дал о себе знать. Так, 28 августа состоялась его рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, о чем свидетельствуют фото, которые появились в фотобанках прокремлевских информационных агентств – "РИА Новости" и ТАСС.

Медведєв, Росія, зникнення, прем'єр-міністр
Медведев провел первую рабочую встречу после своего исчезновения

Медведєв, Росія, зникнення, прем'єр-міністр Первые фото после исчезновения Медведева обнародовали прокремлевские информагентства

Также ТАСС сообщила, что 28 августа Медведев подписал распоряжение о назначении двух заместителей министра образования Ирины Потехиной и Татьяны Синюгин, которые ранее были заместителями председателя упраздненного Министерства образования и науки.

Кроме того, российский премьер подписал распоряжение о предоставлении права Национальному исследовательскому Томском государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету им. Петра Великого самостоятельно присуждать ученые степени.

К слову, 51% граждан России не поддерживали назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны после недавнего избрания Владимира Путина президентом РФ.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Дмитрий Медведев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Сегодня": Украинцам обещают подорожание бензина, сигарет и водки
 26 декабря 2011 , 12:45
Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
18 июля , 13:45
Боруссия может сделать экс-игрока Шахтера конкурентом Ярмоленко – реальность или игры Райолы
 5 января , 19:30
Байкер получил тюремный срок за эффектный трюк на скорости более 300 км/ч
 31 июля , 12:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук