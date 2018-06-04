Сколько россиян не довольны Медведевым на посту премьера: неожиданные данные

51% граждан России не поддерживают назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Таковы результаты опроса, которые в конце мая провел "Левада-центр", пишут "Ведомости".

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Кандидатуру "старого нового" премьера РФ одобрили 41% россиян. 8% респондентов с ответом не определились.

Фонд "Общественное мнение" также провел опрос. Его данные несколько отличаются, но все равно недовольных действующим главой российского правительства больше, чем тех, кто снисходительно относится к личности Медведева. Негативно его переназначение оценили 45% опрошенных, положительно – 39%, 16% воздержались от ответа.

Вместе с тем, в мае 2012 года назначение Медведева премьером вызвало положительную оценку 59% респондентов "Левада-центра", негативную – 25%, не определились – 16%. Фонд "Общественное мнение" тогда такой опрос не проводил.

Выбор россиян не совпал с выбором президента: каждый второй недоволен выбранной Владимиром Путиным кандидатурой главы правительства. Для них Дмитрий Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер,

– отметили в издании.