Скільки росіян не задоволені Медведєвим на посаді прем'єра: неочікувані дані

51% громадян Росії не підтримують призначення Дмитра Медведєва на посаду прем'єр-міністра країни.

Такими є результати опитування, які наприкінці травня провів "Левада-центр", пишуть "Ведомости".

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Кандидатуру "старого нового" прем'єра РФ схвалили 41% росіян. 8% респондентів з відповіддю не визначилися.

Фонд "Громадська думка" також провів опитування. Його дані дещо відрізняються, але все одно незадоволених чинним главою російського уряду більше, ніж тих, хто поблажливо ставиться до постаті Медведєва. Негативно його перепризначення оцінили 45% опитаних, позитивно – 39%, 16% утримались від відповіді.

Разом з тим, у травні 2012 року призначення Медведєва прем'єром викликало позитивну оцінку 59% респондентів "Левада-центру", негативно – 25%, не визначилися – 16%. Фонд "Громадська думка" тоді таке опитування не проводив.

Вибір росіян не збігся з вибором президента: кожен другий невдоволений обраною Володимиром Путіним кандидатурою голови уряду. Для них Дмитро Медведєв став уособленням труднощів останніх років і побоювань перед новою серією непопулярних заходів,

– зазначили у виданні.