Росію пропонують виключити з Інтерполу, – ЗМІ

Парламентарі Великобританії закликали очільника МВС Саджіда Джавіда сприяти обмеженню доступу Москви до бази даних Інтерполу.

Про це пише The Telegraph.

Вони закликали міністра почати цей процес негайно.

Читайте також: Колишній посол США в РФ пропонує виключити Росію із Інтерполу

На думку парламентарів, Росія за допомогою Інтерполу полює на засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

Довкола останнього нещодавно трапився прикрий інцидент в Іспанії, де його затримали на запит Росії. Браудера називають одним з головних ворогів президента Володимира Путіна.

Хто такий Вільям Браудер?

Це міжнародний фінансист та інвестор, якого називають "ворогом Путіна №1". Його фонд Hermitage Capital Management з 1995 по 2006 роки був найбільшим у Росії. У 2005 році Браудеру заборонили в'їзд у Росії з невідомих причин, і вже наступного року він припинив діяльність свого фонду в РФ. Юрист Сергій Магнітський виявив крадіжку податку у розмірі 230 мільйонів доларів, сплаченого фондом Браудера в російський бюджет. У 2009 році Магнітського знайшли мертвим у московському СІЗО.



Після цього Браудер декілька років займався лобіюванням так званого "акту Магнітського", який передбачав покарання шляхом введення персональних санкцій проти російських корупціонерів, через яких і загинув юрист. Браудер домігся введення цього закону у США, а у 2016 році президент США Обама надав "закону Магнітського" міжнародного статусу.