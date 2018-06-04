Россию предлагают исключить из Интерпола, – СМИ

Парламентарии Великобритании призвали главу МВД Саджида Джавида способствовать ограничению доступа Москвы к базе данных Интерпола.

Об этом пишет The Telegraph.

Они призвали министра начать этот процесс немедленно.

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По мнению парламентариев, Россия с помощью Интерпола охотится на основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Вокруг последнего недавно произошел досадный инцидент в Испании, где его задержали на запрос России. Браудера называют одним из главных врагов президента Владимира Путина.

Кто такой Уильям Браудер?

Это международный финансист и инвестор, которого называют "врагом Путина №1". Его фонд Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был крупнейшим в России. В 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию по неизвестным причинам, и уже в следующем году он прекратил деятельность своего фонда в РФ. Юрист Сергей Магнитский обнаружил кражу налога в размере 230 миллионов долларов, уплаченного фондом Браудера в российский бюджет. В 2009 году Магнитский был найден мертвым в московском СИЗО.



После этого Браудер несколько лет занимался лоббированием так называемого "акта Магнитского", который предусматривал наказание путем введения персональных санкций против российских коррупционеров, из-за которых и погиб юрист. Браудер добился введения этого закона в США, а в 2016 году президент США Обама присвоил "закону Магнитского" международный статус.