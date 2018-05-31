Бывший посол США в РФ предлагает исключить Россию из Интерпола

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Россию нужно исключить из Интерпола после того, как в Испании по требованию российского Интерпола арестовали врага Путина Уильяма Браудера.

Об этом экс-посол написал на своей странице в Twitter. Читайте также: Министр иностранных дел Британии заявил, когда стоит ожидать более жестких действий в отношении России "Россию надо исключить из Интерпола", – написал Макфол. Russian needs to be excluded from Interpol. https://t.co/xKFZdF6HzS — Michael McFaul (@McFaul) 31 мая 2018 г. Напомним, 30 мая в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола испанская полиция арестовала американо-британского финансиста, соучредителя и руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. ИнтерполЭто организация, которая занимается поиском определенного объекта, человека, способствует поискам полиции. В состав входят 190 стран мира, которые финансируют организацию на сумму 59 миллионов долларов путем ежегодных взносов. Вторая по размеру международная межправительственная организация после ООН.