Бывший посол США в РФ предлагает исключить Россию из Интерпола
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Россию нужно исключить из Интерпола после того, как в Испании по требованию российского Интерпола арестовали врага Путина Уильяма Браудера.
Об этом экс-посол написал на своей странице в Twitter.
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"Россию надо исключить из Интерпола", – написал Макфол.
Напомним, 30 мая в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола испанская полиция арестовала американо-британского финансиста, соучредителя и руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
ИнтерполЭто организация, которая занимается поиском определенного объекта, человека, способствует поискам полиции. В состав входят 190 стран мира, которые финансируют организацию на сумму 59 миллионов долларов путем ежегодных взносов. Вторая по размеру международная межправительственная организация после ООН.