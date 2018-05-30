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В Испании по требованию российского Интерпола арестовали врага Путина Уильяма Браудера

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Уильяма Браудера по запросу РФ задержали в Испании
Уильяма Браудера по запросу РФ задержали в Испании / CNN Daily News

30 мая в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола испанская полиция арестовала американо-британского финансиста, соучредителя и руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Через несколько часов задержанного отпустили.

Об этом сообщил сам Браудер в Twitter, передает Financial Times.

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"Срочно: только что в Мадриде меня задержала испанская полиция по ордеру российского отделения Интерпола. Сейчас направляемся в полицейский участок", – отметил инвестор и добавил, что во время задержания ему даже не сказали, в какое именно отделение его везут.

Впоследствии, как отмечает издание, полиция Испании подтвердила, что Браудера задержали, доставили в отделение для проверки по ордеру Интерпола, а потом отпустили, потому что запрос был уже недействителен. В министерстве внутренних дел Великобритании, гражданином которой является Браудер, пока ситуацию никак не прокомментировали.

Хорошие новости. Национальная полиция Испании выпустила меня, после того, как генсекретарь Интерпола из Лиона посоветовал им не обращать внимание на новое объявление о розыске, присланное российским Интерполом. Россия уже 6-й раз пытается использовать Интерпол, чтобы меня поймать,
– пояснил Браудер.

Через несколько часов он опубликовал еще одно сообщение, в котором отметил, что садится на самолет и возвращается в Лондон.

Кто такой Уильям Браудер?Это международный финансист и инвестор, которого называют "врагом Путина №1". Его фонд Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был крупнейшим в России. В 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию по неизвестным причинам, и уже в следующем году он прекратил деятельность своего фонда в РФ. Юрист Сергей Магнитский обнаружил кражу налога в размере 230 миллионов долларов, уплаченного фондом Браудера в российский бюджет. В 2009 году Магнитский был найден мертвым в московском СИЗО.

После этого Браудер несколько лет занимался лоббированием так называемого "акта Магнитского", который предусматривал наказание путем введения персональных санкций против российских коррупционеров, из-за которых и погиб юрист. Браудер добился введения этого закона в США, а в 2016 году президент США Обама присвоил "закону Магнитского" международный статус.

Теги: Новости России Новости политики Полиция Великобритания Интерпол
Источник: 24 Канал
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