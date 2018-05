В Испании по требованию российского Интерпола арестовали врага Путина Уильяма Браудера

Об этом сообщил сам Браудер в Twitter, передает Financial Times.

Читайте также: Министр иностранных дел Британии заявил, когда стоит ожидать более жестких действий в отношении России

"Срочно: только что в Мадриде меня задержала испанская полиция по ордеру российского отделения Интерпола. Сейчас направляемся в полицейский участок", – отметил инвестор и добавил, что во время задержания ему даже не сказали, в какое именно отделение его везут.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

Впоследствии, как отмечает издание, полиция Испании подтвердила, что Браудера задержали, доставили в отделение для проверки по ордеру Интерпола, а потом отпустили, потому что запрос был уже недействителен. В министерстве внутренних дел Великобритании, гражданином которой является Браудер, пока ситуацию никак не прокомментировали.

Хорошие новости. Национальная полиция Испании выпустила меня, после того, как генсекретарь Интерпола из Лиона посоветовал им не обращать внимание на новое объявление о розыске, присланное российским Интерполом. Россия уже 6-й раз пытается использовать Интерпол, чтобы меня поймать,

– пояснил Браудер.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ