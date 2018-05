В Іспанії на вимогу російського Інтерполу заарештували ворога Путіна Вільяма Браудера

Про це повідомив сам Браудер у Twitter, передає Financial Times.

Читайте також: Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії

"Терміново: щойно у Мадриді мене затримала іспанська поліція за ордером російського відділення Інтерполу. Зараз прямуємо до поліцейського відділку", – зазначив інвестор і додав, що під час затримання йому навіть не сказали, в який саме відділок його везуть.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

Згодом, як зазначає видання, поліція Іспанії підтвердила, що Браудера затримали, доставили у відділок для перевірки за ордером Інтерполу, а потім відпустили, бо запит був уже недійсний. У міністерстві внутрішніх справ Великобританії, громадянином якої є Браудер, поки ситуацію ніяк не прокоментували.

Хороші новини. Національна поліція Іспанії випустила мене, після того як генсекретар Інтерполу з Ліона порадив їм не звертати уваги на нове оголошення про розшук, прислане російським Інтерполом. Росія вже 6-й раз намагається використовувати Інтерпол, щоб мене спіймати,

– пояснив Браудер.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ