В Іспанії на вимогу російського Інтерполу заарештували ворога Путіна Вільяма Браудера

30 травня у Мадриді за ордером російського відділення Інтерполу іспанська поліція заарештувала американо-британського фінансиста, співзасновника та очільника інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. За декілька годин затриманого відпустили.

Про це повідомив сам Браудер у Twitter, передає Financial Times.

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"Терміново: щойно у Мадриді мене затримала іспанська поліція за ордером російського відділення Інтерполу. Зараз прямуємо до поліцейського відділку", – зазначив інвестор і додав, що під час затримання йому навіть не сказали, в який саме відділок його везуть.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 травня 2018 р.

Згодом, як зазначає видання, поліція Іспанії підтвердила, що Браудера затримали, доставили у відділок для перевірки за ордером Інтерполу, а потім відпустили, бо запит був уже недійсний. У міністерстві внутрішніх справ Великобританії, громадянином якої є Браудер, поки ситуацію ніяк не прокоментували.

Хороші новини. Національна поліція Іспанії випустила мене, після того як генсекретар Інтерполу з Ліона порадив їм не звертати уваги на нове оголошення про розшук, прислане російським Інтерполом. Росія вже 6-й раз намагається використовувати Інтерпол, щоб мене спіймати,

– пояснив Браудер.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) 30 травня 2018 р.

За декілька годин він опублікував ще один допис, в якому зазначив, що сідає на літак і повертається до Лондона.

Хто такий Вільям Браудер? Це міжнародний фінансист та інвестор, якого називають "ворогом Путіна №1". Його фонд Hermitage Capital Management з 1995 по 2006 роки був найбільшим у Росії. У 2005 році Браудеру заборонили в'їзд у Росії з невідомих причин, і вже наступного року він припинив діяльність свого фонду в РФ. Юрист Сергій Магнітський виявив крадіжку податку у розмірі 230 мільйонів доларів, сплаченого фондом Браудера в російський бюджет. У 2009 році Магнітського знайшли мертвим у московському СІЗО.



Після цього Браудер декілька років займався лобіюванням так званого "акту Магнітського", який передбачав покарання шляхом введення персональних санкцій проти російських корупціонерів, через яких і загинув юрист. Браудер домігся введення цього закону у США, а у 2016 році президент США Обама надав "закону Магнітського" міжнародного статусу.