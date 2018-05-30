22:27
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

В Іспанії на вимогу російського Інтерполу заарештували ворога Путіна Вільяма Браудера

84 Читать новость на русском
Вільяма Браудера за запитом РФ затримали в Іспанії
Вільяма Браудера за запитом РФ затримали в Іспанії / CNN Daily News

30 травня у Мадриді за ордером російського відділення Інтерполу іспанська поліція заарештувала американо-британського фінансиста, співзасновника та очільника інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. За декілька годин затриманого відпустили.

Про це повідомив сам Браудер у Twitter, передає Financial Times.

Читайте також: Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії

"Терміново: щойно у Мадриді мене затримала іспанська поліція за ордером російського відділення Інтерполу. Зараз прямуємо до поліцейського відділку", – зазначив інвестор і додав, що під час затримання йому навіть не сказали, в який саме відділок його везуть.

Згодом, як зазначає видання, поліція Іспанії підтвердила, що Браудера затримали, доставили у відділок для перевірки за ордером Інтерполу, а потім відпустили, бо запит був уже недійсний. У міністерстві внутрішніх справ Великобританії, громадянином якої є Браудер, поки ситуацію ніяк не прокоментували.

Хороші новини. Національна поліція Іспанії випустила мене, після того як генсекретар Інтерполу з Ліона порадив їм не звертати уваги на нове оголошення про розшук, прислане російським Інтерполом. Росія вже 6-й раз намагається використовувати Інтерпол, щоб мене спіймати,
– пояснив Браудер.

За декілька годин він опублікував ще один допис, в якому зазначив, що сідає на літак і повертається до Лондона.

Хто такий Вільям Браудер? Це міжнародний фінансист та інвестор, якого називають "ворогом Путіна №1". Його фонд Hermitage Capital Management з 1995 по 2006 роки був найбільшим у Росії. У 2005 році Браудеру заборонили в'їзд у Росії з невідомих причин, і вже наступного року він припинив діяльність свого фонду в РФ. Юрист Сергій Магнітський виявив крадіжку податку у розмірі 230 мільйонів доларів, сплаченого фондом Браудера в російський бюджет. У 2009 році Магнітського знайшли мертвим у московському СІЗО. 

Після цього Браудер декілька років займався лобіюванням так званого "акту Магнітського", який передбачав покарання шляхом введення персональних санкцій проти російських корупціонерів, через яких і загинув юрист. Браудер домігся введення цього закону у США, а у 2016 році президент США Обама надав "закону Магнітського" міжнародного статусу.

Теги: Новини політики Новини Росії Поліція Великобританія Інтерпол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4868
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук