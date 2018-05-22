Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії
Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон публічно закликав тиснути на Росію персональними санкціями. Російський олігарх Роман Абрамович уже на собі відчув похолодання в стосунках Лондона і Москви. Власник "Челсі" майже два тижні не може в'їхати в Королівство, адже йому не продовжили візу.
Цілком ймовірно, російському олігархові доведеться пояснювати британській владі походження своїх статків, аби отримати дозвіл на в'їзд до Великої Британії.
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Олігарх і власник англійського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович – 11-й у рейтингу найбагатших росіян. За даними журналу Forbes, його статки перевищують 10 мільярдів доларів. Багатство Абрамович нажив у 90-х роках на російській нафті, а з 2000-х переїхав у Британію. Ще донедавна у нього була так звана інвестиційна віза, та у квітні термін її дії закінчився. Через це Абрамович навіть не зміг відвідати фінал Кубка Англії, де переміг його футбольний клуб. А видавати Абрамовичу нову візу Лондон не поспішає. Хоча, запевняє: в цьому немає нічого особистого.
Прем'єр-міністр чітко дала зрозуміти, що ми не діємо проти росіян, у нас виникла суперечка з російським урядом,
– заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Джеймс Слек .
Відносини між Лондоном та Москвою загострилися у березні, коли Британія звинуватила Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Після видворення російських дипломатів, британський уряд взявся перевіряти понад 700 віз, виданих заможним росіянам. А напередодні Комітет британського парламенту з питань закордонних справ опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії. У ній закликав не закривати очі на дії "клептократів Путіна", бо це загрожує національній безпеці. Та експерти кажуть: візових обмежень для цього не достатньо.
Те, що ми хочемо бачити, – це не просто незрозуміла відмова у візі чи затримання візи. Якщо британський уряд справді серйозно хоче взятися за корупцію, звичайно, ми побачимо розслідування. І в Британії достатньо розвинене антикорупційне законодавство,
– зазначив виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков.
Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон публічно закликав тиснути на Росію персональними санкціями. Щоправда, визнав: до виходу Британії з ЄС такі питання Лондон ще має погоджувати з Брюсселем. Тож жорсткіших дій варто чекати не раніше ніж через рік.
"Наразі залишається відкритим питання, що може зробити Великобританія, щоб впоратися з людьми, близькими Путіну, які можуть мати незаконно здобуті багатства", – додав Джонсон.
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За даними ЗМІ, російські магнати володіють британськими активами вартістю кілька мільярдів євро. В основному – це нерухомість у престижних районах Лондона. Так, помешкання Абрамовича оцінюють у понад 100 мільйонів євро, нерухомість мільярдера Алішера Усманова – у понад 50 мільйонів, а володіння першого заступника голови Уряду РФ Ігора Шувалова – у 13 мільйонів євро.
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