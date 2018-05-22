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Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії

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Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон публічно закликав тиснути на Росію персональними санкціями. Російський олігарх Роман Абрамович уже на собі відчув похолодання в стосунках Лондона і Москви. Власник "Челсі" майже два тижні не може в'їхати в Королівство, адже йому не продовжили візу.

Цілком ймовірно, російському олігархові доведеться пояснювати британській владі походження своїх статків, аби отримати дозвіл на в'їзд до Великої Британії.

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Олігарх і власник англійського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович – 11-й у рейтингу найбагатших росіян. За даними журналу Forbes, його статки перевищують 10 мільярдів доларів. Багатство Абрамович нажив у 90-х роках на російській нафті, а з 2000-х переїхав у Британію. Ще донедавна у нього була так звана інвестиційна віза, та у квітні термін її дії закінчився. Через це Абрамович навіть не зміг відвідати фінал Кубка Англії, де переміг його футбольний клуб. А видавати Абрамовичу нову візу Лондон не поспішає. Хоча, запевняє: в цьому немає нічого особистого.

Прем'єр-міністр чітко дала зрозуміти, що ми не діємо проти росіян, у нас виникла суперечка з російським урядом,
– заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Джеймс Слек .

Відносини між Лондоном та Москвою загострилися у березні, коли Британія звинуватила Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Після видворення російських дипломатів, британський уряд взявся перевіряти понад 700 віз, виданих заможним росіянам. А напередодні Комітет британського парламенту з питань закордонних справ опублікував доповідь про "брудні гроші" з Росії. У ній закликав не закривати очі на дії "клептократів Путіна", бо це загрожує національній безпеці. Та експерти кажуть: візових обмежень для цього не достатньо.

Те, що ми хочемо бачити, – це не просто незрозуміла відмова у візі чи затримання візи. Якщо британський уряд справді серйозно хоче взятися за корупцію, звичайно, ми побачимо розслідування. І в Британії достатньо розвинене антикорупційне законодавство,
– зазначив виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон публічно закликав тиснути на Росію персональними санкціями. Щоправда, визнав: до виходу Британії з ЄС такі питання Лондон ще має погоджувати з Брюсселем. Тож жорсткіших дій варто чекати не раніше ніж через рік.

"Наразі залишається відкритим питання, що може зробити Великобританія, щоб впоратися з людьми, близькими Путіну, які можуть мати незаконно здобуті багатства", – додав Джонсон.

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За даними ЗМІ, російські магнати володіють британськими активами вартістю кілька мільярдів євро. В основному – це нерухомість у престижних районах Лондона. Так, помешкання Абрамовича оцінюють у понад 100 мільйонів євро, нерухомість мільярдера Алішера Усманова – у понад 50 мільйонів, а володіння першого заступника голови Уряду РФ Ігора Шувалова – у 13 мільйонів євро.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Санкції Великобританія
Джерело: 24 Канал
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