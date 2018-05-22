15:19
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Розплата за "дружбу" з Путіним: уряд Британії розпочав перегляд віз російських олігархів

270 Читать новость на русском
Абрамович розплачується за близькість до Путіна
Абрамович розплачується за близькість до Путіна / telegraph.co.uk

Уряд Великобританії просигналізував, що переглядає інвесторські візи, які отримали приблизно 700 росіян із 2008 по 2015 рік. Серед них і Роман Абрамович, якому відмовили у продовженні британської візи.

Інших російських олігархів можуть також очікувати "візові неприємності", пише The Guardian.

Читайте також: У Британії закликали посилити санкції проти "осіб, пов'язаних з Кремлем"

"Є переконливе пояснення, чому в Абрамовича труднощі з продовженням британської візи: Володимир Путін", – зазначає автор статті Люк Гардінг.

Схоже, що перегляд віз британською владою підтверджує подвійну роль російських мільярдерів у путінській системі. Олігархи – це підприємці, але вони також можуть бути державними емісарами, припускає журналіст. Починаючи з Олімпіади в Сочі і закінчуючи Чемпіонатом світу з футболу цього літа, товстосуми виконували прохання президентської адміністрації: будували стадіони, міжнародні спортивні об'єкти і новий російський міст до Криму, йдеться у статті.

Щодо становища російських олігархів у Лондоні, то, як зазначається в іншій публікації британської газети, глава МЗС Великобританії Борис Джонсон натякнув, що Сполучене Королівство може застосувати жорсткіші заходи проти багатих соратників Путіна, схожі до тих санкцій, які ввели США.

Існує питання про те, що може зробити Велика Британія, щоб боротися з наближеними до Путіна, у яких може бути незаконно або нечесно нажите багатство. Як відомо, у нас є закон, що дозволяє використовувати проти них запити щодо майна необґрунтованого походження. Але у нас верховенство закону, тому, що б там не було, все повинно робитися згідно з правилами та відповідно до закону,
прокоментував для видання міністр закордонних справ Британії.

Читайте також: Уряд Британії навряд чи введе санкції проти російських олігархів та компаній, – The Independent

Нагадаємо, 21 травня Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великобританії опублікував доповідь "Золото Москви", в якій стверджується, що загрозою для безпеки країни є "брудні гроші" з Російської Федерації. У документі британські парламентарі закликали посилити контроль за фінансовими потоками з Москви та посилити санкції проти багатих соратників Путіна.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 52
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1800
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1098
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2126
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1994
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук