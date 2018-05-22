Розплата за "дружбу" з Путіним: уряд Британії розпочав перегляд віз російських олігархів

Уряд Великобританії просигналізував, що переглядає інвесторські візи, які отримали приблизно 700 росіян із 2008 по 2015 рік. Серед них і Роман Абрамович, якому відмовили у продовженні британської візи.

Інших російських олігархів можуть також очікувати "візові неприємності", пише The Guardian.

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"Є переконливе пояснення, чому в Абрамовича труднощі з продовженням британської візи: Володимир Путін", – зазначає автор статті Люк Гардінг.

Схоже, що перегляд віз британською владою підтверджує подвійну роль російських мільярдерів у путінській системі. Олігархи – це підприємці, але вони також можуть бути державними емісарами, припускає журналіст. Починаючи з Олімпіади в Сочі і закінчуючи Чемпіонатом світу з футболу цього літа, товстосуми виконували прохання президентської адміністрації: будували стадіони, міжнародні спортивні об'єкти і новий російський міст до Криму, йдеться у статті.

Щодо становища російських олігархів у Лондоні, то, як зазначається в іншій публікації британської газети, глава МЗС Великобританії Борис Джонсон натякнув, що Сполучене Королівство може застосувати жорсткіші заходи проти багатих соратників Путіна, схожі до тих санкцій, які ввели США.

Існує питання про те, що може зробити Велика Британія, щоб боротися з наближеними до Путіна, у яких може бути незаконно або нечесно нажите багатство. Як відомо, у нас є закон, що дозволяє використовувати проти них запити щодо майна необґрунтованого походження. Але у нас верховенство закону, тому, що б там не було, все повинно робитися згідно з правилами та відповідно до закону,

– прокоментував для видання міністр закордонних справ Британії.

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Нагадаємо, 21 травня Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великобританії опублікував доповідь "Золото Москви", в якій стверджується, що загрозою для безпеки країни є "брудні гроші" з Російської Федерації. У документі британські парламентарі закликали посилити контроль за фінансовими потоками з Москви та посилити санкції проти багатих соратників Путіна.