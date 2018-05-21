У Великобританії опублікували доповідь про "брудні гроші" з Росії

У доповіді, яку опублікував комітет парламенту Великої Британії із закордонних справ, йдеться про те, що загрозою для безпеки країни є "брудні гроші" з Російської Федерації.

Про це пише The Guardian.

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У документі, який отримав назву "Московське золото: російська корупція у Великобританії", наголошується, що Лондон роками не вживав достатніх заходів для того, щоб зупинити потік грошей російських олігархів до столиці Британії. Через це країна зазнала збитків, а національна безпека суттєво ослабла.

Незважаючи на жорстку риторику (офіційного Лондону після отруєння Скрипаля – 24), президент Путін та його союзники мали змогу продовжувати бізнес як завжди, ховаючи та відмиваючи свої корумповані активи в Лондоні. Це активи, які Кремль може забрати у будь-який час, аби прямо або опосередковано підтримувати кампанію президента Путіна, щоб зруйнувати міжнародну систему, підірвати наших союзників та взаємозмінні міжнародні мережі, які підтримують зовнішню політику Великобританії,

– зазначили у звіті.

У комітеті підкреслили, що тепер у королівстві посилять контроль за потоком грошей з Росії та ускладнять можливість їх відмивання.