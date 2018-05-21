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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У Британії розпочали нові розслідування проти російського пропагандистського каналу

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Проти російського каналу RT британський медіарегулятор відкрив три нових розслідування
Проти російського каналу RT британський медіарегулятор відкрив три нових розслідування / Фото з відкритих джерел

Проти російського пропагандистського каналу RT британський медіарегулятор Ofcom відкрив три нових розслідування. Суть претензій до контенту програм телеканалу не роз'яснюється.

Про це йдеться в бюлетені наглядового органу, опублікованого у понеділок.

Зазначається, що розслідування були порушені проти випусків новин, які вийшли в ефір телеканалу 26 квітня і 4 травня, також щодо випуску програми Crosstalk від 20 квітня.

Додається, якщо медіарегулятор вважає, що були порушені стандарти, умови ліцензії або інші нормативні вимоги, він почне розслідування проти того чи іншого ЗМІ.

Як ідеться в бюлетені, початок розслідування не обов'язково означає, що мовник допустив порушення.

Теги: Новини політики Великобританія Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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