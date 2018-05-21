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В Британии начали новые расследования против российского пропагандистского канала

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Против российского канала RT британский медиарегулятор открыл три новых расследования
Против российского канала RT британский медиарегулятор открыл три новых расследования / Фото из открытых источников

Против российского пропагандистского канала RT британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования. Суть претензий к контенту программ телеканала не разъясняется.

Об этом говорится в бюллетене надзорного органа, опубликованного в понедельник.

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Отмечается, что расследования были возбуждены против выпусков новостей, которые вышли в эфир телеканала 26 апреля и 4 мая, также относительно выпуска программы Crosstalk от 20 апреля.

Добавляется, если медиарегулятор считает, что были нарушены стандарты, условия лицензии или иные нормативные требования, он начнет расследование против того или иного СМИ.

Как говорится в бюллетене, начало расследования не обязательно означает, что вещатель совершил нарушение.

Теги: Новости политики Великобритания Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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