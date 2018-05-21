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В Великобритании опубликовали доклад о "грязных деньгах" из России

169 Читати новину українською
Тереза Мэй
Тереза Мэй / sputniknews.com

В докладе, который опубликовал комитет парламента Великобритании по иностранным делам, говорится о том, что угрозой для безопасности страны являются "грязные деньги" из Российской Федерации.

Об этом пишет The Guardian.

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В документе, который получил название "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", отмечается, что Лондон годами не предпринимал достаточных мер для того, чтобы остановить поток денег российских олигархов в столицу Британии. Из-за этого страна понесла убытки, а национальная безопасность существенно ослабла.

Несмотря на жесткую риторику (официального Лондона после отравления Скрипаля – "24"), президент Путин и его союзники имели возможность продолжать бизнес как обычно, пряча и отмывая свои коррумпированные активы в Лондоне. Это активы, которые Кремль может забрать в любое время, чтобы прямо или косвенно поддерживать кампанию президента Путина, чтобы разрушить международную систему, подорвать наших союзников и взаимоизменяемые международные сети, которые поддерживают внешнюю политику Великобритании,
– отметили в отчете.

В комитете подчеркнули, что теперь в королевстве усилят контроль за потоком денег из России и затруднят возможность их отмывания.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания
Источник: 24 Канал
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