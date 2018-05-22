Расплата за "дружбу" с Путиным: правительство Британии начало пересмотр виз российских олигархов

Правительство Великобритании просигнализировало, что просматривает инвесторские визы, которые получили примерно 700 россиян с 2008 по 2015 год. Среди них и Роман Абрамович, которому отказали в продлении британской визы.

Других российских олигархов могут также ожидать "визовые неприятности", пишет The Guardian.

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"Есть убедительное объяснение, почему у Абрамовича проблемы с продолжением британской визы: Владимир Путин", – отмечает автор статьи Люк Гардинг.

Похоже, что пересмотр виз британскими властями подтверждает двойную роль российских миллиардеров в путинской системе. Олигархи – это предприниматели, но они также могут быть государственными эмиссарами, предполагает журналист. Начиная с Олимпиады в Сочи и заканчивая чемпионатом мира по футболу этим летом, толстосумы выполняли просьбу президентской администрации: строили стадионы, международные спортивные объекты и новый российский мост в Крым, говорится в статье.

Что касается положения российских олигархов в Лондоне, то, как отмечается в другой публикации британской газеты, глава МИД Великобритании Борис Джонсон намекнул, что Соединенное Королевство может применить жесткие меры против богатых соратников Путина, похожие на те санкций, которые ввели США.

Существует вопрос о том, что может сделать Великобритания, чтобы бороться с приближенными к Путину, у которых может быть незаконно или нечестно нажитое богатство. Как известно, у нас есть закон, позволяющий использовать против них запросы относительно имущества необоснованного происхождения. Но у нас верховенство закона, поэтому, что бы там ни было, все должно делаться согласно правилам и в соответствии с законом,

– прокомментировал для издания министр иностранных дел Великобритании.

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Напомним, 21 мая Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании опубликовал доклад "Золото Москвы", в которой утверждается, что угрозой для безопасности страны является "грязные деньги" из Российской Федерации. В документе британские парламентарии призвали усилить контроль за финансовыми потоками из Москвы и ужесточить санкции против богатых соратников Путина.