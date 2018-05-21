Британия вряд ли введет санкции против российских олигархов и компаний, – The Independent

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании опубликовал доклад "Золото Москвы", в котором призывает ужесточить санкции против российских бизнесменов и компаний, отмывающих деньги в Соединенном Королевстве. Но правительство Терезы Мэй вряд ли решится на такой шаг.

Об этом пишет The Independent.

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В докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании парламентарии критикуют правительство за то, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери оно не подкрепило свои обвинения в адрес Кремля убедительными действиями. По словам авторов документа, несмотря на "резкую риторику" премьер-министра Мэй, российские компании продолжают осуществлять финансовые сделки в Королевстве, говорится в статье.

Использование Лондона как базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, очевидно принадлежит к широкомасштабной стратегии России и имеет последствия для нашей национальной безопасности. Поэтому противодействие этому должно стать приоритетной внешнеполитической задачей Соединенного Королевства,

– призывают британские депутаты.

Комитет Палаты общин по международным делам стремится запретить российским компаниям, находящимся под санкциями в других странах, участие в лондонских торгах. Британские парламентарии требуют ввести ограничительные меры против "приближенных к Путину" лиц и прекратить отмывание денег, уделив особое внимание владельцам элитной собственности в Великобритании и на подчиненных ей территориях, продолжает издание.

"Средства, которые хранятся и отмываются в Лондоне, прямо и косвенно подпитывают кампанию президента Путина по свержению международной правовой основанной системы, подрыву наших союзников и расшатыванию взаимодополняющих международных сетей, которые поддерживают внешнюю политику Британии", – уверены авторы доклада.

Тем временем его текст не содержит какой-либо новой информации о российских деньгах или коррупции в Великобритании. Документ базируется на материалах, которые находятся в публичном доступе, а также на заявлениях журналистов, ученых и исследователей, отмечает британская газета.

Авторы публикации опасаются, что правительство Мэй не станет расследовать финансовые преступления и привлекать россиян к уголовной ответственности. Необходимые для этого законы уже существуют, но используются нечасто.

Длительный период британская власть активно поощряла приезжать в страну богатых иностранцев. Из-за справедливого исполнения нового закона судебному преследованию могут подвергнуться не только россияне, но и граждане других стран. Все это, видимо, приведет к оттоку капитала во времена экономической неопределенности и тревоги, что наступили после Brexit,

– делает вывод The Independent.

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Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи". 6 апреля США уже ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.

Парламент Великобритании 1 мая может проголосовать законопроект, который позволит раскрыть фамилии российских олигархов, которые хранят активы на островах королевства.