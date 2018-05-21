20:12
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Британия вряд ли введет санкции против российских олигархов и компаний, – The Independent

53 Читати новину українською
Правительство Терезы Мэй вряд ли введет санкции против
Правительство Терезы Мэй вряд ли введет санкции против "лиц, связанных с Кремлем" / Фото из открытых источников

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании опубликовал доклад "Золото Москвы", в котором призывает ужесточить санкции против российских бизнесменов и компаний, отмывающих деньги в Соединенном Королевстве. Но правительство Терезы Мэй вряд ли решится на такой шаг.

Об этом пишет The Independent.

Читайте также: В ЕС обнародовали имена российских чиновников, которые попали в санкционный список

В докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании парламентарии критикуют правительство за то, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери оно не подкрепило свои обвинения в адрес Кремля убедительными действиями. По словам авторов документа, несмотря на "резкую риторику" премьер-министра Мэй, российские компании продолжают осуществлять финансовые сделки в Королевстве, говорится в статье.

Использование Лондона как базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, очевидно принадлежит к широкомасштабной стратегии России и имеет последствия для нашей национальной безопасности. Поэтому противодействие этому должно стать приоритетной внешнеполитической задачей Соединенного Королевства,
– призывают британские депутаты.

Комитет Палаты общин по международным делам стремится запретить российским компаниям, находящимся под санкциями в других странах, участие в лондонских торгах. Британские парламентарии требуют ввести ограничительные меры против "приближенных к Путину" лиц и прекратить отмывание денег, уделив особое внимание владельцам элитной собственности в Великобритании и на подчиненных ей территориях, продолжает издание.

"Средства, которые хранятся и отмываются в Лондоне, прямо и косвенно подпитывают кампанию президента Путина по свержению международной правовой основанной системы, подрыву наших союзников и расшатыванию взаимодополняющих международных сетей, которые поддерживают внешнюю политику Британии", – уверены авторы доклада.

Тем временем его текст не содержит какой-либо новой информации о российских деньгах или коррупции в Великобритании. Документ базируется на материалах, которые находятся в публичном доступе, а также на заявлениях журналистов, ученых и исследователей, отмечает британская газета.

Авторы публикации опасаются, что правительство Мэй не станет расследовать финансовые преступления и привлекать россиян к уголовной ответственности. Необходимые для этого законы уже существуют, но используются нечасто.

Длительный период британская власть активно поощряла приезжать в страну богатых иностранцев. Из-за справедливого исполнения нового закона судебному преследованию могут подвергнуться не только россияне, но и граждане других стран. Все это, видимо, приведет к оттоку капитала во времена экономической неопределенности и тревоги, что наступили после Brexit,
– делает вывод The Independent.

Читайте также: Российские олигархи надеются, что их пронесет, но деньги в Россию не вернут, – эксперт

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи". 6 апреля США уже ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.

Парламент Великобритании 1 мая может проголосовать законопроект, который позволит раскрыть фамилии российских олигархов, которые хранят активы на островах королевства.

Теги: Новости политики Деньги Новости России Великобритания Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
сегодня, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 144
Финансовый директор
сегодня, 19:02 Финансовый директор "Укрзализныци": "Совковые" поезда уходят в прошлое
Яніна Ткачук 378
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сегодня, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 302
Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
сегодня, 16:02 Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
Інна Жолобович 972
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук