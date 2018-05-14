В ЕС обнародовали имена российских чиновников, которые попали в санкционный список

Пять человек, причастных к незаконному проведению выборов Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе, попали в санкционный список Совета Евросоюза. Обнародованы имена российских чиновников, попавших под расширенные санкции.

Список опубликовал Укринформ.

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Теперь в санкционном списке – Наталья Безрученко, Инна Гузеева, Александр Петухов, Мирослав Погорелов, а также Анастасия Карпранова.

"Совет ЕС добавил пять человек в перечень людей, в отношении которых применены ограничительные меры за причастность к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – заявили в руководящем институте Евросоюза.