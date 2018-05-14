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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У ЄС оприлюднили імена російських чиновників, які потрапили до санкційного списку

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ЄС оприлюднив імена російських чиновників, які потрапили під санкції
ЄС оприлюднив імена російських чиновників, які потрапили під санкції / 5.ua

П'ятеро осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі, потрапили до санкційного списку Ради Євросоюзу. Оприлюднено імена російських чиновників, які потрапили під розширені санкції.

Список опублікував Укрінформ.

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Тепер у санкційному списку – Наталія Безрученко, Інна Гузєєва, Олександр Петухов, Мирослав Погорелов, а також Анастасія Карпранова.

"Рада ЄС додала п’ять осіб до переліку людей, щодо яких застосовані обмежувальні заходи за причетність до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", – заявили у керівній інституції Євросоюзу.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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