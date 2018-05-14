У ЄС оприлюднили імена російських чиновників, які потрапили до санкційного списку
П'ятеро осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі, потрапили до санкційного списку Ради Євросоюзу. Оприлюднено імена російських чиновників, які потрапили під розширені санкції.
Список опублікував Укрінформ.
Читайте також: У Німеччині назвали умову для скасування санкцій проти Росії
Тепер у санкційному списку – Наталія Безрученко, Інна Гузєєва, Олександр Петухов, Мирослав Погорелов, а також Анастасія Карпранова.
"Рада ЄС додала п’ять осіб до переліку людей, щодо яких застосовані обмежувальні заходи за причетність до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", – заявили у керівній інституції Євросоюзу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі