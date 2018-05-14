У ЄС оприлюднили імена російських чиновників, які потрапили до санкційного списку

П'ятеро осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі, потрапили до санкційного списку Ради Євросоюзу. Оприлюднено імена російських чиновників, які потрапили під розширені санкції.

Список опублікував Укрінформ. Читайте також: У Німеччині назвали умову для скасування санкцій проти Росії Тепер у санкційному списку – Наталія Безрученко, Інна Гузєєва, Олександр Петухов, Мирослав Погорелов, а також Анастасія Карпранова. "Рада ЄС додала п’ять осіб до переліку людей, щодо яких застосовані обмежувальні заходи за причетність до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", – заявили у керівній інституції Євросоюзу.