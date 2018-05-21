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Уряд Британії навряд чи введе санкції проти російських олігархів та компаній, – The Independent

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Уряд Терези Мей навряд чи введе санкції проти
Уряд Терези Мей навряд чи введе санкції проти "осіб, пов'язаних з Кремлем" / Фото з відкритих мереж

Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великобританії оприлюднив доповідь "Золото Москви", в якій закликає посилити санкції проти російських бізнесменів і компаній, що відмивають гроші в Сполученому Королівстві. Але уряд Терези Мей навряд чи зважиться на такий крок.

Про це пише The Independent.

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У доповіді під назвою "Золото Москви: російська корупція у Великобританії" парламентарі критикують уряд за те, що після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері він не підкріпив свої звинувачення на адресу Кремля переконливими діями. За словами авторів документа, незважаючи на "різку риторику" прем'єр-міністра Мей, російські компанії продовжують здійснювати фінансові оборудки в Королівстві, йдеться у статті.

Використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов'язаних з Кремлем, очевидно належить до широкомасштабної стратегії Росії та має наслідки для нашої національної безпеки. Тому протидія цьому повинна стати пріоритетним зовнішньополітичним завданням Сполученого Королівства,
– закликають британські депутати.

Комітет Палати громад з міжнародних справ прагне заборонити російським компаніям, що перебувають під санкціями в інших країнах, участь у лондонських торгах. Британські парламентарі вимагають ввести обмежувальні заходи проти "наближених до Путіна" осіб і припинити відмивання грошей, приділивши особливу увагу власникам елітної власності у Великобританії та підлеглих їй територіях, продовжує видання.

"Кошти, які зберігаються і відмиваються в Лондоні, прямо і побічно підживлюють кампанію президента Путіна з повалення міжнародної  правової заснованої системи, підриву наших союзників і розхитування взаємодоповнюючих міжнародних мереж, які підтримують зовнішню політику Британії", – впевнені автори доповіді.

Тим часом її текст не містить будь-якої нової інформації про російські гроші або корупцію у Великобританії. Документ базується на матеріалах, які перебувають у публічному доступі, а також на заявах журналістів, вчених і дослідників, наголошує британська газета.

Автори публікації побоюються, що уряд Мей не стане розслідувати фінансові злочини і притягати росіян до кримінальної відповідальності. Необхідні для цього закони вже існують, але використовуються нечасто.

Тривалий період британська влада активно заохочувала приїжджати у країну багатих іноземців. За справедливого виконання нового закону судовому переслідуванню можуть піддатися не тільки росіяни, а й громадяни інших країн. Все це, мабуть, призведе до відтоку капіталу за часів економічної невизначеності і тривоги, що настали після Brexit,
– робить висновок The Independent.

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Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи". 6 квітня США вже запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Парламент Великобританії 1 травня може проголосувати законопроект, який дозволить розкрити прізвища російських олігархів, які зберігають активи на островах королівства.

Теги: Новини політики Новини Росії Гроші Великобританія Санкції
Джерело: 24 Канал
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