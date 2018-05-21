В Британии призвали ужесточить санкции против "лиц, связанных с Кремлем"

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против определенных лиц из Российской Федерации.

Об этом содержится в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента.

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В документе участники комитета призывают правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействию отмывания денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека.

Однако, парламентарии не подали конкретного списка таких лиц.

Комитет также считает, что правительство должно плотно сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран "Большой семерки" при введении санкций против лиц из РФ.

"Мы призываем правительство исследовать лазейки в режиме санкций, которые позволили такой компании, как En+ Group действовать на Лондонской бирже, и действовать совместно со странами "Большой семерки", главными в финансовом мире и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее", — говорится в сообщении.