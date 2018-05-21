08:59
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
18°C 7°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Британии призвали ужесточить санкции против "лиц, связанных с Кремлем"

8 Читати новину українською
Парламент в Британии
Парламент в Британии / Фото из открытых источников

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против определенных лиц из Российской Федерации.

Об этом содержится в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента.

Читайте также: В Бундестаге предлагают покончить с "ледниковым периодом" и снять санкции с России

В документе участники комитета призывают правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействию отмывания денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека.

Однако, парламентарии не подали конкретного списка таких лиц.

Комитет также считает, что правительство должно плотно сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран "Большой семерки" при введении санкций против лиц из РФ.

"Мы призываем правительство исследовать лазейки в режиме санкций, которые позволили такой компании, как En+ Group действовать на Лондонской бирже, и действовать совместно со странами "Большой семерки", главными в финансовом мире и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее", — говорится в сообщении.

Теги: Новости России Санкции большая семерка Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 409
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1377
Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
20 мая, 21:35 Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
106
Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку
20 мая, 20:01 Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку
1035
Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
20 мая, 19:01 Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
Блог Медіа 8280
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук