Сопредседатель Левой партии Германии, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявляет, что антироссийские санкции наносят вред прежде всего европейским и немецким компаниям.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

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Вагенкнехт убеждает, что это в интересах Европы идти навстречу России и именно Европа должна быть заинтересована в том, чтобы антироссийские санкции были отменены.

В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят вред европейским и немецким компаниям. Поэтому в наших интересах их отменить,

– настаивает немецкий политик.

В то же время она настаивает, что Берлин должен и в дальнейшем осуждать незаконную аннексию Россией Крыма.



Немецкий депутат также заявила, что якобы знает, что США потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы "свергнуть пророссийскую власть в Украине".



"При этом страна до сих пор намерена вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет ждать, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", – сказала Вагенкнехт.

К слову, накануне в США заявили, что могут ввести санкции против Германии при содействии строительству газопровода "Северный поток-2".