Співголова Лівої партії Німеччини, депутат Бундестагу Сара Вагенкнехт заявляє, що антиросійські санкції наносять шкоди перш за все європейським та німецьким компаніям.

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

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Вагенкнехт переконує, що це в інтересах Європи йти назустріч Росії і саме Європа має бути зацікавлена в тому, щоб антиросійські санкції були скасовані.

В інтересах Європи йти назустріч один одному і говорити про те, як можна домогтися безпеки і роззброєння. Санкції в першу чергу завдають шкоди європейським і німецьким компаніям. ТОму в наших інтересах їх скасувати,

– наполягає німецький політик.

Водночас вона наполягає, що Берлін має й надалі засуджувати незаконну анексію Росією Криму.

Німецька депутатка також заявила, що буцімто знає, що США витратили 5 мільярдів доларів на те, щоб "повалити проросійську владу в Україні".

"При цьому країна досі має намір вступити в НАТО. Все знали, що Росія не буде чекати, коли військова база в Криму виявиться на території НАТО", – сказала Вагенкнехт.

До слова, напередодні у США заявили, що можуть запровадити санкції проти Німеччини за сприяння будівництву газопроводу "Північний потік-2".