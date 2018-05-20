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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Бунтестазі пропонують покінчити з "льодовиковим періодом" і зняти санкції з Росії

729 Читать новость на русском
Співголова Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт
Співголова Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт / www.noz.de

Співголова Лівої партії Німеччини, депутат Бундестагу Сара Вагенкнехт заявляє, що антиросійські санкції наносять шкоди перш за все європейським та німецьким компаніям.

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

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Вагенкнехт переконує, що це в інтересах Європи йти назустріч Росії і саме Європа має бути зацікавлена в тому, щоб антиросійські санкції були скасовані.

В інтересах Європи йти назустріч один одному і говорити про те, як можна домогтися безпеки і роззброєння. Санкції в першу чергу завдають шкоди європейським і німецьким компаніям. ТОму в наших інтересах їх скасувати,
– наполягає німецький політик.

Водночас вона наполягає, що Берлін має й надалі засуджувати незаконну анексію Росією Криму.

Німецька депутатка також заявила, що буцімто знає, що США витратили 5 мільярдів доларів на те, щоб "повалити проросійську владу в Україні".

"При цьому країна досі має намір вступити в НАТО. Все знали, що Росія не буде чекати, коли військова база в Криму виявиться на території НАТО", – сказала Вагенкнехт.

До слова, напередодні у США заявили, що можуть запровадити санкції проти Німеччини за сприяння будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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