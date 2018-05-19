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Німеччині загрожують санкції США за сприяння будівництву "Північного потоку-2"

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За сприяння будівництву
За сприяння будівництву "Північного потоку-2" Німеччина може отримати порцію санкцій / Epravda.com.ua

Німеччину попередили про можливість введення санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки за сприяння будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив уповноважений канцлера Німеччини Ангели Меркель Петер Бейер.

Минулого тижня під час зустрічі у Вашингтоні представник адміністрації Дональда Трампа повідомив Бейеру про можливість введення санкцій щодо "Північного потоку-2".

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"Це ще один вантаж для трансатлантичних відносин", – уповноважений канцлера Німеччини.

Бейер також наголосив, що будівництво газопроводу зустрічає опір усіх політичних сил США і в Білому домі.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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